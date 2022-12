Τριγμοί σε Βρυξέλλες και Αθήνα από την υπόθεση σύλληψης της Εύας Καϊλή για διαφθορά

Μετά τα «πυρά» που εξαπέλυσαν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση κατά του ΠΑΣΟΚ και του επικεφαλής του, Νίκου Ανδρουλάκη, το κόμμα επανήλθε με νέα ανακοίνωση, κατηγορώντας τα δυο κόμματα για «θράσος», ενώ υπήρξε και αντίδραση από πλευράς ΝΔ επ΄αυτής.

Το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, είχε καταλογίσει «πολιτικό θράσος» στον κ. Ανδρουλάκη, αναφέροντας πως «επιχειρεί να μεταθέσει ένα ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα της παράταξής του» όσον αφορά στο ζήτημα Καϊλή.

«Είναι αδιανόητο να υποστηρίζει ότι οι αποκαλύψεις (…) δεν βαρύνουν -με την όποια ηθική, πολιτική και νομική σκιά- τον ίδιον και το κόμμα του, αλλά τη ΝΔ!» έκρινε.

Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζοντας ότι «βρέθηκαν τσάντες με χρήματα στο σπίτι της κας Καϊλή και ο κος Ανδρουλάκης κάνει επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας "εγώ δεν καλύπτω κανέναν"» και προσθέτει «τι άλλο θα έπρεπε να γίνει μπας και ανακαλύψει το Δούρειο Ίππο;».

Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημειώνοντας πως «αφού χρησιμοποίησε την κ. Καϊλή για να θάψει το θέμα των υποκλοπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιφέροντάς την στα εγχώρια μέσα ως «μεταγραφή αεροδρομίου», τώρα την εργαλειοποιεί και πάλι δείχνοντας ότι δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως τονίστηκε, «επιμένει αταλάντευτα στη γραμμή της μηδενικής ανοχής σε ζητήματα διαφθοράς», ενώ η ανακοίνωσε έκλεισε ως εξής:«Όσο κι αν προσπαθεί η παρέα του Μαξίμου, ο θύτης δεν μπορεί να εμφανιστεί ως θύμα», καταλήγει η απάντηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Η Νέα Δημοκρατία, απαντώντας, σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ αντί να απολογείται, συνεχίζει την επίθεση και την επίδειξη θράσους. Το καλό είναι ότι δεν κουράστηκαν ιδιαίτερα να εκδώσουν την εν λόγω ανακοίνωση, καθώς αποτελεί απλή συρραφή δηλώσεων του ΣΥΡΙΖΑ».

Προς καθαίρεση της Εύας Καϊλή από τη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Την ίδια ώρα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, γνωστοποίησε πως γίνονται κινήσεις έτσι ώστε η κα Καϊλή να καθαιρεθεί από τη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ανάρτησή του στα social media, είναι η έντονη η κινητικότητα που καταγράφεται επί του θέματος, ωστόσο για να προχωρήσει η καθαίρεση, όπως ενημέρωσε, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% και μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3.

Σημειώνεται πως η κα Καϊλή έχει ήδη διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αλλά και τέθηκε εκτός της Ομάδας Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την απόφαση να έχει «άμεση εφαρμογή».

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.