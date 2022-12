Ποιοι είναι οι δύο ευρωβουλευτές που ερευνούν οι Αρχές μαζί με την Εύα Καϊλή

Ξετυλίγεται ώρα με την ώρα η υπόθεση με τις έρευνες σε γραφεία ευρωβουλευτών από τις βελγικές Αρχές, στο πλαίσιο της υπόθεσης διαφθοράς με το Κατάρ, στην οποία φέρεται ως εμπλεκόμενη και η Εύα Καϊλή.

Η αστυνομία του Βελγίου σφράγισε τα γραφεία τριών ευρωβουλευτών στις Βρυξέλλες μετά την έναρξη έρευνας για διαφθορά.

Πηγές δήλωσαν στο Euronews ότι τα γραφεία ανήκαν, πέραν της κας Καϊλή, στους ευρωβουλευτές Marie Arena και Marc Tarabella.

Τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην ευρωβουλευτή, συνελήφθησαν στις Βρυξέλλες για την υποτιθέμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση, γράφει το Euronews.

Συμπληρώνει δε πως μετά από έρευνες σε 16 ακίνητα, μεταξύ των οποίων και τα σπίτια των συμβούλων των ευρωβουλευτών, η αστυνομία κατέσχεσε περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά, εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητά τηλέφωνα.

