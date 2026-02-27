Συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: Τι συζήτησαν στον Λευκό Οίκο

Η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο καθώς ο Ρούμπιο διατηρεί και την ιδιότητα του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ και διήρκησε περίπου 50 λεπτά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών ώστε ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μέσα στο 2026.

Σε δηλώσεις του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών βρίσκεται «στο ανώτατο δυνατό σημείο», με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα, το εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: Τι συζήτησαν

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν, ότι οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο το εμπόριο και τις επενδύσεις, ενώ συμφώνησαν στην περαιτέρω προώθηση συνεργειών στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, αναδείχθηκε η σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στις διμερείς και τριμερείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Αθήνα στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης το μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής τους.

Από τη συνάντηση δεν έλειψαν αναφορές σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, όπως η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία και η Υποσαχάρια Αφρική.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕ