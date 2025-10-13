ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χειραψία Μητσοτάκη – Τραμπ στο Σαρμ ελ Σέιχ, λίγο πριν τη διεθνή σύνοδο για τη Γάζα

Η συζήτηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την επίσημη έναρξη των εργασιών, σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου βρίσκονται ηγέτες από όλο τον κόσμο για τη διεθνή σύνοδο κορυφής που έχει στόχο την εδραίωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης των συνομιλιών για τη Γάζα, φωτογραφήθηκε με όλους τους ηγέτες που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον οποίο αντάλλαξε χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία στο περιθώριο της συνόδου.

Η συζήτηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την επίσημη έναρξη των εργασιών, σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις προσπάθειες για σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη Γάζα.

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στη σύνοδο εντάσσεται στο πλαίσιο της ελληνικής διπλωματικής κινητικότητας για την ειρήνη και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή, ενώ η χειραψία με τον Αμερικανό πρόεδρο ενισχύει τη σημασία της Αθήνας ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

