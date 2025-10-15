Ένταση στο «Αττικόν»: Χημικά και σπρωξίματα στην επίσκεψη Μητσοτάκη

Στιγμές έντασης επικράτησαν σήμερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» ανάμεσα σε διαδηλωτές και μονάδες της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργου Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Μονάδες των ΜΑΤ, που βρίσκονταν στο «Αττικόν», προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών στους εργαζομένους του νοσοκομείου, που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες στα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκαν το «Αττικόν» για τα εγκαίνια του Ογκολογικού κέντρου «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου» στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΕΣΥ

Αττικόν: Τι είπε από το νοσοκομείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τα σημαντικά βήματα προόδου στην ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με σταθερό ρυθμό την προσπάθεια ανασυγκρότησης των δημόσιων δομών υγείας. «Από τα 90 εκατομμύρια έχουμε φτάσει στα 150 εκατομμύρια και έχει αυξηθεί το προσωπικό», ανέφερε ο υπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη συνολική προσπάθεια ανάταξης του ΕΣΥ.

Όπως υπενθύμισε, το 2023, όταν η κυβέρνηση ανανέωσε τη λαϊκή εντολή, ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η ανοικοδόμηση και αναβάθμιση του ΕΣΥ. «Δύο χρόνια μετά, ακόμη και οι πιο κακόπιστοι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών» που είχαν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου. Ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Αττικόν», τα οποία όπως είπε θα είναι «τα πιο σύγχρονα της χώρας».

«Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, μέσα στο 2026, θα μπορούμε να μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέου προσωπικού», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην αξιολόγηση του έργου, ο υπουργός τόνισε ότι «η καλύτερη αξιολόγηση δεν είναι αυτά που λέμε εμείς, αλλά όσα βιώνουν οι ίδιοι οι ασθενείς». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εικόνα του ΕΣΥ είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που ορισμένοι επιμένουν να παρουσιάζουν».