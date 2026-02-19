Βουλή: Αποφασίστηκε η άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, με 169 ψήφους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Η άρση ασυλίας έρχεται μετά από μήνυση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή, για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς για την υπόθεση των διορισμών στον Οργανισμό.

Ειδικότερα στην ψηφοφορία, συμμετείχαν 252 βουλευτές, εκ των οποίων οι 169 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Πολάκη, «κατά» ψήφισαν οι 73 και «παρών» 10 βουλευτές.

Τι ανέφερε ο Παύλος Πολάκης για την άρση ασυλίας

Κατά την ομιλία του ο Παύλος Πολάκης μίλησε για την «χειρότερη» και πιο «προκλητική» άρση ασυλίας του από το σύνολο των 13 ίδιων αποφάσεων, τις οποίες -κατά τον ισχυρισμό του- προκαλεί η ΝΔ. «Βρέθηκε εισαγγελέας που έστειλε στη Βουλή φάκελο, ότι καταθέτοντας σε δικαστήριο άσκησα αθέμιτη επιρροή στους δικαστές. Αυτός είναι αυταρχισμός, είναι ανατίναξη του δικαιϊκού μας συστήματος», ισχυρίστηκε επιτιθέμενος στην Δικαιοσύνη κάνοντας λόγο για «τον πιο βαριά άρρωστο θεσμό» στην Ελλάδα.

«Κατέθεσα ενόρκως για να υπερασπιστώ το δημόσιο χρήμα και μου έκανε ο Πουλής μήνυση. Και βρέθηκε εισαγγελέας να το στείλει αυτό στη Βουλή» είπε και υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη κουκουλώνει και καθυστερεί στην τραγωδία των Τεμπών, αφήνει να υπάρχουν «Φραπέδες», ενώ «έχουμε την υπόθεση Siemens που τελεσιδικεί το ‘19», επέμεινε ο Παύλος Πολάκης, επιτιθέμενος και στον Άδωνη Γεωργιάδη.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νίκος Παππάς, είπε ότι η ΝΔ δεν μπορεί να έχει άποψη για το πώς πολιτεύεται ο Παύλος Πολάκης, ωστόσο - όπως είπε - δεν μιλάμε σήμερα για αυτό, αλλά για το εάν βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, θα πάει στα δικαστήρια επειδή όχι κατέθεσε μια άποψη δημοσίως, όχι μίλησε από το βήμα της Βουλής, με κάποιον τρόπο, αλλά διότι κατέθεσε ενόρκως ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Καταλαβαίνετε τι προηγούμενο δημιουργείται αν σήμερα το Κοινοβούλιο άρει την ασυλία του Παύλου Πολάκη, γι αυτόν τον λόγο; Υπάρχει ένα θεμελιακό ζήτημα αρχής. Αν συμβεί ο ίδιο θα πρέπει να αρθεί η ασυλία και του 'Αδωνι Γεωργιάδη. Αλίμονο αν ακολουθηθεί αυτός ο ολισθηρός δρόμος» είπε ο κ. Παππάς.