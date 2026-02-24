ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διήμερη επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Ουάσινγκτον - Θα συναντηθεί με τον Ρούμπιο

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναχωρεί σήμερα για τις ΗΠΑ, όπου θα παραμείνει έως τις 27 Φεβρουαρίου

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ από τη Γενεύη, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν για τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία καθώς και η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα μιλήσει σε εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης Atlantic Council.

Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί στην τελετή υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας:

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.

