Στέφανος Κασσελάκης: «Είμαι υποδεέστερος άνθρωπος από εσάς;»- Επική απάντηση στις ομοφοβικές δηλώσεις ακροδεξιού βουλευτή

Ηχηρή απάντηση στις ομοφοβικές δηλώσεις που διατυπώθηκαν από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Παύλο Σαράκη στο One TV, έδωσε on air ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κρατούσε μία φωτογραφία από αφίσα που έδειχνε ένα ζευγάρι γκέι ανδρών και το παιδί τους και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι πρότυπο για την ελληνική οικογένεια», κάνοντας τον Στέφανο Κασσελάκη να απαντήσει.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απάντησε στον βουλευτή αν η συγκεκριμένη εικόνα του δημιουργεί πρόβλημα ή αν τον ενοχλεί, υπογράμμισε από τη δική του πλευρά ότι σ’ ένα τέτοιο θέμα δεν μπορούν να υπάρχουν «απόψεις». «Πρόκειται για τη ζωή μου», όπως επεσήμανε.

Εν συνεχεία ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε γιατί η ενδοοικογενειακή βία σε ένα στρέιτ ζευγάρι είναι πιο φυσιολογικό από το να μεγαλώσουν ένα παιδί ένα γκέι ζευγάρι, ενώ ακολούθως μοιράστηκε και την ιστορία ενός ζευγαριού gay γυναικών με παιδί. Η γυναίκα που έφερε στον κόσμο αυτό το παιδί θα πεθάνει τους επόμενους μήνες και ο νόμος δεν επιτρέπει στο παιδί να μείνει με την σύντροφό της, καθώς ο νόμος δεν την αναγνωρίζει ως γονέα. Έτσι το παιδί θα αναγκαστεί να μείνει με τον παππού και τη γιαγιά του.

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνόδευσε τη σχετική του ανάρτηση στο twitter με το παρακάτω μήνυμα: «Κάθε ΛΟΑΤΚΙ, κάθε AMEA, κάθε ευάλωτος, περιθωριοποιημένος ή πρόσφυγας, που από χθες ανησυχεί ή/και φοβάται από την άνοδο της Ακροδεξιάς και τις θέσεις που θέλει να επιβάλει (μια μικρή γεύση στο video), πρέπει να γνωρίζει ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συλλογικά όσο κι εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να είμαστε ΕΔΩ για να παλεύουμε για το δικαίωμά του στην προσωπική ευτυχία!».

"The pursuit of Happiness" (Declaration of Independence)



Κάθε ΛΟΑΤΚΙ, κάθε AMEA, κάθε ευάλωτος, περιθωριοποιημένος ή πρόσφυγας, που από χθες ανησυχεί ή/και φοβάται από την άνοδο της Ακροδεξιάς και τις θέσεις που θέλει να επιβάλει (μια μικρή γεύση στο video), πρέπει να γνωρίζει… pic.twitter.com/0uNGGFskaq