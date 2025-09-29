Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσαν Στέφανος Κασσελάκης και Τάιλερ Μάκμπεθ

Στο πόθεν έσχες ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε για το 2023 εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης της τάξης του 1.678.594 δολαρίων ΗΠΑ και από ακίνητα 71.367 ευρώ.

Αναφορικά με τα ακίνητα, δηλώνει το σπίτι στις Σπέτσες, επιφάνειας 467 τ.μ. έτους κατασκευής 1969, το διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας των 105 τετραγωνικών μέτρων και μονοκατοικία στις ΗΠΑ 358 τ.μ. κατασκευής του 2004 με 90,3 τετραγωνικά πισίνα.

Είναι εταίρος στην OSIOS LLC που εδρεύει στις ΗΠΑ με ποσοστό 100% καθώς και ετερόρρυθμος εταίρος στην PURA VITA ΕΕ που εδρεύει στη χώρα μας, με ποσοστό 75%.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας έχει δηλώσει δάνειο 1.620.000 δολαρίων με πιστωτή την Cross Country Mortgage με οφειλόμενο ποσό τα 1.567.127 δολάρια.

Έχει επίσης και πολύ μικρότερα δάνεια στα οποία οφείλει 74.126 δολάρια, 5.192 δολάρια και 8.929 δολάρια.

Πόθεν Έσχες Στέφανου Κασσελάκη 2023

Πόθεν Έσχες Τάιλερ Μακμπέθ 2023

