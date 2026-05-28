ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για 317 άτομα στη Βόρεια Ελλάδα - Οι κατηγορίες

Ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι 17 συλληφθέντες, που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για αγροτικές ενισχύσεις, χωρίς να έχουν καμία πραγματική σχέση με καλλιεργητικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την εμφάνισή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου θα παραπεμφθούν σε ανακριτή. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί χαρακτηρίζεται «μαμούθ», καθώς περιλαμβάνει συνολικά 317 άτομα που φέρονται να είχαν ρόλο ή συμμετοχή στη δράση της οργάνωσης. Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης καθώς και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη η δεύτερη μεγάλη υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις

Την ίδια ώρα, στην Κρήτη εξελίσσεται η δεύτερη μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων. Εκεί, οι αρχές έχουν συλλάβει 22 άτομα, στα οποία ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για αντίστοιχες πρακτικές εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή (29/5) και το Σάββατο (30/5).

Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση στην Κρήτη, με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους κατηγορούμενους -μεταξύ άλλων- ασκήθηκαν διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικης οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Ελληνικού Δημοσίου και άμεση σε συνεργεία σε απάτη.

Ως προς το modus operandi των κατηγορουμένων, σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα φέρονται να είχαν δύο αδέλφια λογιστές, οι οποίοι αξιοποιούσαν τη θέση τους και κενά του συστήματος για να οργανώνουν την παράνομη δράση.

Κατά τις αρχές, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), αλλά και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.

Η Αστυνομία, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο έξι εκπροσώπων ΚΥΔ, οι οποίοι φέρονται να εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και να παρείχαν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, 17 μέλη της οργάνωσης φέρονται να λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων που δεν κατείχαν στην πραγματικότητα, συμμετέχοντας στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών στοιχείων για τη δημιουργία παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ