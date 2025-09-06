«Μηδέν φόρος για νέους έως 25 ετών» - Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Στο βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με απολογισμό της τελευταίας δεκαετίας και παρουσιάζει τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο.

«Αυτά τα δέκα χρόνια οικοδομήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης, αλλά και περάσαμε δυσκολίες. Είδαμε τον τόπο να προοδεύει αλλά και να δοκιμάζεται. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η χώρα πέρασε από την πτώχευση στην ανάκαμψη», τόνισε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη στήριξης του εισοδήματος ως «ανάχωμα στην ακρίβεια».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί ταυτόχρονα να μειώνει φόρους και να αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες, χαρακτηρίζοντας αυτή την ισορροπία «επιτυχία της συνεπούς οικονομικής πολιτικής». «Το μέρισμα της ανάπτυξης είναι αναγκαίο να επιστρέφει δίκαια στους πολίτες», σημείωσε, επισημαίνοντας τον διπλό ρόλο της ανάπτυξης και της πάταξης της φοροδιαφυγής στη δημιουργία εσόδων. Παράλληλα, έκανε σαφές ότι η ενίσχυση της άμυνας αποτελεί σταθερή επιλογή: «Η ελευθερία δεν θέλει μόνο αρετή και τόλμη, αλλά και πόρους. Εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω».

Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη εστίασαν στη φορολογική μεταρρύθμιση, με μειώσεις συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και πρόσθετες ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ο φόρος εισοδήματος μειώνεται στο 18% για οικογένειες με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, ενώ μηδενίζεται για πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά. Παρουσιάστηκαν μάλιστα συγκεκριμένα παραδείγματα με το ετήσιο όφελος να φτάνει έως και τα 4.100 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ.

Φοροαπαλλαγές για τους νέους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους εργαζομένους. «Κανείς εργαζόμενος έως 25 ετών με εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι για την ηλικιακή ομάδα 26-30 ετών ο βασικός συντελεστής μειώνεται στο 9% από 22%. Πρόκειται, όπως είπε, για «απόφαση χωρίς προηγούμενο» που στοχεύει στη στήριξη όσων εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε και μέτρα που αφορούν τη στέγαση και τη φορολογία ακινήτων. «Παρεμβαίνουμε στην αγορά ακινήτων. Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ», ανέφερε. Υπογράμμισε δε ότι, εφόσον δηλωθούν τα πραγματικά ενοίκια, θα ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων.

Παράλληλα, προανήγγειλε την κατασκευή 2.000 νέων διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων, με το 25% αυτών να διατίθεται σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% σε πολίτες που δεν διαθέτουν πρώτη κατοικία.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην ελληνική περιφέρεια. «Έχουμε χρέος να κρατήσουμε αυτές τις περιοχές ακμαίες», ανέφερε ο πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας ότι από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως σε χωριά με λιγότερους από 1.500 κατοίκους. Παράλληλα, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

Κατάργηση τεκμηρίων και διευκολύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, με περίπου 500.000 φορολογούμενους να βλέπουν άμεσο όφελος. Διευρύνονται επίσης τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Επενδύσεις, καινοτομία και αγροτικές επιδοτήσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ανακοίνωσε αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε διπλασιασμό της έκπτωσης στις δαπάνες επενδύσεων που γίνονται στους τομείς της Άμυνας και της κατασκευής οχημάτων. «Πρέπει να προωθήσουμε μεγάλες επενδύσεις στην Άμυνα», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προανήγγειλε ενίσχυση του Ταμείου Καινοτομίας φαρμάκων με 50 εκατομμύρια ευρώ.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθάρισε ότι «όσες επιδοτήσεις δόθηκαν σε επιτήδειους θα επιστραφούν», σημειώνοντας ότι ήδη ανακτώνται 22 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τέσσερις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που, όπως είπε, «υπερβαίνουν κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις»: