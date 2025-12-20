Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια κοντά στα μπλόκα αλλά παραμένουν αμετακίνητοι

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη χώρα κλιμακώνονται ενόψει εορτών, με τους παραγωγούς να δηλώνουν πως θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Σήμερα Σάββατο αλλά και αύριο, Κυριακή οι αγρότες ανοίγουν οι μπάρες των διοδίων κοντά στα μπλόκα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διευκολυνθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων και οι οδηγοί, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει υποχώρηση στα αιτήματά τους.

Αντίστοιχα, σε αρκετά σημεία έχουν ήδη ανοίξει δρόμοι και υποδομές που είχαν αποκλειστεί, όπως η γέφυρα της Χαλκίδας και ο Προμαχώνας, όμως οι κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς και παρακαμπτήριες συνεχίζονται.

Παρότι διατηρούν μπλόκα σε κομβικά σημεία όπως Νίκαια, Μάλγαρα και Λάρισα, οι αγρότες έχουν αποφασίσει να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων και να επιτρέπουν δωρεάν διέλευση κατά διαστήματα ή για ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους για τις γιορτές.

Δείτε τον χάρτη με τα ενεργά μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Μάλγαρα: Κλειστά και τα δύο ρεύματα

Στα Μάλγαρα, είναι πλέον κλειστά και τα δύο ρεύματα. Από τις 7 και μισή χθες το βράδυ, έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για όλα τα αυτοκίνητα, το οποίο είχε ανοίξει για δύο ώρες μόνο και μόνο επειδή οι συνάδελφοί τους έκλεισαν στον κόμβο της Χαλκηδόνας, στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και δεν ήθελαν να προκαλέσουν κυκλοφοριακό φόρτο κλείνοντας τα φορτηγά στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Αυτός ο σχεδιασμός θα μείνει μέχρι την Τρίτη, μέχρι που θα ανοίξουν για να περάσουν οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

Οι Εύζωνοι παραμένουν κλειστοί τέσσερις ώρες κάθε μέρα, έξι με δέκα μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων.

Το Δερβένι θα συμμετέχει σε ωριαίο αποκλεισμό καθημερινά και το Σάββατο θα κάνει μία δράση στα διόδια Ωραιοκάστρου, ανοίγοντας τις μπάρες μετά τις 12 μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι.

Οι αγρότες στα πράσινα Φανάρια αποφάσισαν να μείνουν στο μπλόκο να κάνουν Χριστούγεννα εκεί χωρίς να κινηθούν για αποκλεισμό του κόμβου της Θέρμης.

Χαλκίδα: Μπλόκο στην Υψηλή γέφυρα

Οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν χθες τον δρόμο στην Υψηλή γέφυρα στις επτά το απόγευμα για τρεις ώρες, ενώ για πρώτη φορά έκλεισαν και παρακαμπτήριες οδούς.

Το Σάββατο 6 με 8, οι αγρότες της Εύβοιας θα προχωρήσουν στο ίδιο ακριβώς μοτίβο, ενώ για την Κυριακή σε συνεννόηση και με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να πάνε στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνούν τα οχήματα ελεύθερα.

Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, για Δευτέρα και Τρίτη, έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και φυσικά με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.

Αγρότες: Τι αποφάσισαν για τις ημέρες των Χριστουγέννων

Από την Παρασκευή (19/12) μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) οι αγρότες έχουν καθορίσει ένα πρόγραμμα για τις δράσεις τους:

Παρασκευή πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση στους δρόμους, ώστε να μπορούν οι πολίτες να μετακινηθούν χωρίς εμπόδια για υποθέσεις όπως δίκες ή ταξίδια.

Από τις 14:00 και μετά την Παρασκευή προβλέπεται μαζικό κλείσιμο παρακαμπτηρίων οδών σε πολλές περιοχές, με συμβολική διάρκεια (π.χ. 2-3 ώρες), ώστε να σταλεί μήνυμα πίεσης στην κυβέρνηση χωρίς πλήρη μπλοκάρισμα.

Το Σαββατοκύριακο είναι σχεδιασμένο να ανοίξουν οι μπάρες των διοδίων ώστε να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες που μετακινούνται ενόψει των γιορτών.

Από Τρίτη (23/12) και μετά (μετά τα Χριστούγεννα) έχουν αποφασίσει να είναι γενικά ανοικτοί οι δρόμοι, με τους αγρότες να επιτρέπουν ελεύθερη διέλευση, ιδίως για όσους πηγαίνουν στα χωριά τους ή επιστρέφουν από τις εορταστικές αποδράσεις.

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους εδώ και αρκετές εβδομάδες κυρίως διότι θεωρούν ότι οι απαντήσεις που έχουν λάβει από την κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιητικές, παρά τις δεσμεύσεις και κάποιες εξαγγελίες λύσεων σε μέρη των αιτημάτων τους.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει ήδη ανταποκριθεί σε μέρος των αιτημάτων και επαναλαμβάνει ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσει σε «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» που ξεφεύγουν από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι αγρότες από την πλευρά τους επιμένουν ότι ο διάλογος πρέπει να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, και όχι να περιορίζεται σε γενικές συζητήσεις, ενώ λένε πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν ακόμη και μέσα στις γιορτές μέχρι να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις στα βασικά τους αιτήματα.