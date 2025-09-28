ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

ΝΙΚΗ: Οριστική διαγραφή του βουλευτή Νίκου Βρεττού μετά την ψήφο του υπέρ της πρότασης της ΝΔ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος μειώνεται σε οκτώ βουλευτές – «Απαράδεκτη διαφοροποίηση» αναφέρει η ανακοίνωση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΝΙΚΗ: Οριστική διαγραφή του βουλευτή Νίκου Βρεττού μετά την ψήφο του υπέρ της πρότασης της ΝΔ Facebook Twitter
0

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού του κόμματος «ΝΙΚΗ» αποφάσισε την οριστική διαγραφή του βουλευτή Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νίκου Βρεττού, από το μητρώο μελών του κόμματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού.

Ως άμεση συνέπεια, ο κ. Βρεττός καθαιρείται από όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες συμμετείχε, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της «ΝΙΚΗΣ» να περιορίζεται πλέον σε οκτώ βουλευτές.

Η υπόθεση αφορά την πρόσφατη διαφοροποίησή του στην ψηφοφορία για την Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βουλευτής είχε παραδεχθεί ότι στήριξε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας υπέρ του Ανδρέα Νικολόπουλου για την προεδρία της Επιτροπής, κίνηση που αντιβαίνει στην επίσημη γραμμή του κόμματός του.

Στην επίσημη ανακοίνωση της «ΝΙΚΗΣ» γίνεται λόγος για «αυθαίρετη πρωτοβουλία» και «ενέργειες μη ανεκτές και καθολικά απορριπτέες», ενώ σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Βρεττός –ότι «η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής»– δεν έγιναν αποδεκτές. Το κόμμα τονίζει πως η στάση του βουλευτή πλήττει την ενιαία γραμμή του κινήματος σε ένα ζήτημα που χαρακτηρίζει «έγκλημα κατά της Πατρίδας μας».
 

Πολιτική

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος»

Πολιτική / Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος»

Ανασκόπηση εβδομάδας με έμφαση σε ΟΗΕ, εξοπλιστικά, Τουρκία, Ρομά και κοινωνικές πολιτικές – «Η πολιτεία πρέπει να στέκεται δίπλα σε όσους πονούν, ακόμη κι αν την αμφισβητούν», σημείωσε ο πρωθυπουργός για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
THE LIFO TEAM
Τάσος Γιαννίτσης: «Η Ε.Ε. με έχει απογοητεύσει»

LiFO politics / Τάσος Γιαννίτσης: «Η Ε.Ε. με έχει απογοητεύσει»

«Η Ελλάδα, μετά την κρίση του 2009, έχει μεν ορθοποδήσει –από το 2017-2018 και μετά δεν είναι εκεί που ήταν–, αλλά υπάρχει ένα κλίμα που βαραίνει. Και οικονομικά και κοινωνικά και ίσως και πολιτικά»: Ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Σημίτη μιλά στη Βασιλική Σιούτη.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει στο «Türkevi» την Tρίτη στις 21:00 ώρα Ελλάδας

Πολιτική / Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει στο «Türkevi» την Tρίτη στις 21:00 ώρα Ελλάδας

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς
LIFO NEWSROOM
 
 