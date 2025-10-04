Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Μια αιχμηρή ανάρτηση του Δημήτρη Γιάννου, μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προκαλεί συζητήσεις εντός του κυβερνώντος κόμματος, καθώς χαρακτηρίζει «επικοινωνιακή πανωλεθρία» τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την υπόθεση του πατέρα Ρούτσι, που βρίσκεται σε απεργία πείνας.

Ο Δημήτρης Γιάννος καλεί σε τερματισμό των θεωριών συνωμοσίας περί εσωκομματικών κινήτρων και προσωπικών στρατηγικών, υποστηρίζοντας πως οι βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ που τοποθετήθηκαν δημόσια υπέρ του πατέρα «δεν επιχειρούν να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη», αλλά «εκφράζουν αυτονόητη ανθρωπιά».

«Η κυβέρνηση οδηγείται, χωρίς λόγο και πέρα από κάθε λογική, σε μια επικοινωνιακή πανωλεθρία και σε μια πρωτοφανή κοινωνική απομόνωση, που σε λίγο δεν θα μπορεί να αντιστραφεί», τονίζει χαρακτηριστικά.

Γιάννος: Η κοινωνική στήριξη στο αίτημα Ρούτσι είναι «τεράστια, πέρα και πάνω από κόμματα»

Ο ίδιος απαντά σε όσους κατηγορούν στελέχη όπως οι Κυρανάκης, Πλεύρης, Μαρκόπουλος και Καλογερόπουλος ότι λειτουργούν αντικυβερνητικά, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι αυτό» και ότι η στάση τους αποτυπώνει την ανάγκη «να ακουστεί η συνείδηση απέναντι σε ένα κοινωνικά φορτισμένο ζήτημα».

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιάννος σημειώνει ότι η κοινωνική στήριξη στο αίτημα Ρούτσι είναι «τεράστια, πέρα και πάνω από κόμματα» και καλεί την κυβέρνηση να αντιληφθεί την πραγματικότητα πριν δημιουργηθούν «καταστάσεις που δεν θα μπορούν να αναστραφούν».

«Αν η πολιτεία και οι θεσμοί της δεν αντιληφθούν την πραγματικότητα, τότε ειλικρινά δεν ξέρω τι καταστάσεις μπορεί να ζήσουμε. Και η ευθύνη θα ανήκει στους κατ’ επάγγελμα αλάνθαστους, στους αφ’ υψηλού παρατηρητές της κοινωνίας», γράφει.

Η τοποθέτηση του στελέχους έρχεται σε μια περίοδο έντονων εσωκομματικών συζητήσεων στη Νέα Δημοκρατία για το κατά πόσο η υπόθεση Ρούτσι έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις και αν ο τρόπος διαχείρισης από την κυβέρνηση ενισχύει ή πλήττει τη δημόσια εικόνα της.