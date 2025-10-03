Πλεύρης για Πάνο Ρούτσι: Έχει δικαίωμα να διερευνήσει ό,τι θέλει για το παιδί του

Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι τάχθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στο Mega, ανέφερε αρχικά πως «είναι προφανές ότι όχι απλά ο κάθε γονιός, πόσω μάλλον στην περίπτωση γονέα που βρίσκεται σε μια υπόθεση και έχει δικαιώματα, προφανώς πρέπει να ασκεί τα δικαιώματά του».

«Ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του, θα ασκήσει όλα τα έννομα μέσα που κρίνει. Η δικαιοσύνη βλέπει ποια ευσταθούν και ποια όχι. Είναι προφανές, ότι οποιαδήποτε αμφιβολία, απορία ή οτιδήποτε θέλει να διερευνήσει ένα μέρος, πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά του να το εξετάσει» συνέχισε ο κ. Πλεύρης.

Και πρόσθεσε ότι «η κυβερνητική πολιτική έχει μια σαφή θέση εδώ πέρα. Ότι στα θέματα που έχει το υλικό η δικαιοσύνη να αποφασίσει, δεν μπορεί να πάρει θέση ή υπέρ ή κατά. Ο κ. Δένδιας δεν είναι ''εκτός γραμμής'', αλλά λέει κάτι το αυτονόητο, ότι κάθε γονέας έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμά του».

«Από εκεί και πέρα, εάν αυτό το αίτημα θα γίνει δεκτό ή όχι, εξαρτάται από τη δικαιοσύνη. Ο κ. Ρούτσι υποβάλλει ένα αίτημα. Αυτό το αίτημα αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον φάκελο. Πολιτικά, υπάρχει μια θέση γονέων που λέει ότι δε πρέπει να ξεκινήσει καμία διαδικασία και να γίνουν πρώτα όλες οι εξετάσεις που αφορούν στις σορούς», κατέληξε.

Πάνος Ρούτσι: «Αυτονόητο δικαίωμά του να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του»

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Mεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για να γίνει εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, τόνισε ότι «αν κάποιος θέλει να διερευνήσει περισσότερο τον θάνατο του παιδιού του, είναι αυτονόητο δικαίωμά του».

Μιλώντας στην εκπομπή Live Now, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι «για να υπάρξει κάθαρση θα πρέπει να ξεκινήσει η δίκη» ενώ όσο αφορά τον κ. Ρούτσι και το αίτημά του πρόσθεσε: «Ένα νέο στοιχείο το οποιο μπορεί να προκύψει από μια πραγματογνωμοσύνη, από εξετάσεις, από οτιδήποτε άλλο θεωρείς εσύ ότι προστατεύει τα δικαιώματά σου και την έρευνά που θέλεις να κάνεις για το παιδί σου που έχασες, μπορείς να το εισφέρεις κανονικά στη δίκη. Η Δικαιοσύνη σου δίνει αυτό το δικαίωμα».