Πάνος Ρούτσι: «Δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του» - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Νίκαιας

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/10) ο Πάνος Ρούτσι.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι - ενός εκ των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη - συνοδευόμενος από τη σύζυγό του πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, καθώς η κατάσταση της υγείας του πρέπει να παρακολουθείται δεδομένης της απεργίας πείνας που κάνει για 19η συνεχόμενη ημέρα.

Πάνος Ρούτσι: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.



Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.



Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Οι γιατροί διαπίστωσαν απώλεια περίπου 10 κιλών σωματικού βάρους και δείκτες υποθρεψίας.

Παρά τη σύσταση των ειδικών να παραμείνει για νοσηλεία, ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε, δηλώνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει στο Σύνταγμα.