Ένταση στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Μη με βρίζεις, συγκρατήσου»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη ψηφοφορία άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Φωτογραφία: Eurokinissi
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για τη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση κορυφώθηκε με σκληρή σύγκρουση ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και ο προεδρεύων της συνεδρίασης, βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης.

Το κλίμα έγινε ιδιαίτερα φορτισμένο, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Λαμπρούλης να προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχιζε τη λεκτική αντιπαράθεση τόσο με τον ίδιο όσο και με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα.

Κατά τη διάρκεια της έντονης συζήτησης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε προς την κ. Κομνηνάκα λέγοντας ότι «το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτο».

Η βουλευτής του ΚΚΕ αντέδρασε χαρακτηρίζοντάς την «ξεφτιλισμένη», με την κ. Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Έτσι μιλούν οι φασίστες».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι λες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

Μαρία Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις, συγκρατήσου.

Μαρία Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

Μαρία Κομνηνάκα: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

Μαρία Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

Μαρία Κομνηνάκα: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης, η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας.

Μαρία Κομνηνάκα: Εντάξει πες κι άλλα.

