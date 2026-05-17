Πολάκης: «Φληναφήματα τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή»

Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία τέθηκε ο βουλευτής Παύλος Πολάκης, με απόφαση του προέδρου του κομματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφορμή για την απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος, μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη, που ζητούσε συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σε νέα του ανάρτηση σήμερα, ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε «φληναφήματα χωρίς καμία βάση τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή» του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τα μέλη και φίλουςνα μην αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μίας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του».

Παύλος Πολάκης: Η νέα ανάρτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ

«Λοιπόν, επειδή με έχετε τρελάνει στα μηνύματα και στα τηλέφωνα από το πρωί...

Μιλάω τώρα και θα ξαναμιλήσω εάν και εφόσον γίνουν αυτά που πρέπει:

Α) Καλώς όλα τα μέλη και φίλους να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία, που δεν είναι ιδιοκτησίας μίας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών. Έχει πολλά να δώσει ακόμα στο σήμερα, όταν αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του.

Β) Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και Κεντρική Επιτροπή, είναι φληναφήματα χωρίς καμία βάση!

Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μία σε τους ex officio βουλευτές μέλη του από την άλλη.

Εγώ έφυγα από την ΚΟ με βάση απόφαση του Φάμελλου, που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό μηχανισμό λειτουργίας της ΚΟ. Εκλέχθηκα στην Πολιτική Γραμματεία με ψηφοφορία από την Κεντρική Επιτροπή μετά από πρόταση του Φάμελλου!

Να θυμίσω, επίσης, πως στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, εκλέχθηκα πρώτος από την Κρήτη, με ποσοστό που υπερέβαινε το ποσοστό οποιουδήποτε άλλου σε όλη την Ελλάδα!

Γ) Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από άλλους βουλευτές, από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών, οι οποίοι πρέπει να εκφραστούν δημόσια απέναντι στην αδικία εις βάρος μου και να ζητήσουν την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και, βέβαια, της Κεντρικής Επιτροπής.

Δ) Προφανώς πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Δεοντολογίας για τα ανυπόστατα που ακούγονται. Θα απευθυνθώ εγώ ο ίδιος σε αυτήν.

Αυτά λοιπόν προς όλους όσοι από χθες έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και τους ευχαριστώ.

Θα ξαναμιλήσω μετά από όσα περιέγραψα».

Παύλος Πολάκης

Βουλευτής Χανίων

Μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».