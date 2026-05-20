Μαρία Καρυστιανού: «Δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι»

Με νέα ανάρτηση στα social media, η Μαρία Καρυστιανού απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα στην πλατεία Αριστοτέλους, την Πέμπτη 20 Μαΐου, όπου αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα το κόμμα της.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσίευσε μέσω Facebook, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε «ανθρώπους φυτευτούς και κακοπροαίρετους», που θα προσπαθήσουν, όπως είπε «να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος».

Αναλυτικά, είπε: «Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 η ώρα το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

Μαρία Καρυστιανού: Η ανακοίνωση του κόμματός της

Πριν λίγες ημέρες, η Μαρία Καρυστιανού δημοσιοποίησε ένα βίντεο, με το οποίο ενημερώνει, ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!» έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, συνοδεύοντάς τη από ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κρατάει ένα λευκό περιστέρι με κλαδί ελιάς.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στις 18:30, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον».