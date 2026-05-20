ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Αθώος ο Κασσελάκης για το πόθεν έσχες του - Η απόφαση

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει τον κ. Κασσελάκη σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ με αναστολή στην έφεση

The LiFO team
The LiFO team
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΠΟΘΕΣΝ ΕΣΧΕΣ ΔΙΚΗ ΑΘΩΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
0

Αθώο έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο τον ιδρυτή και πρόεδρο του πολιτικού κόμματος, Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, για την υπόθεση της παράβασης του νόμου περί δήλωσης Πόθεν Έσχες. 

Σύμφωνα με την κατηγορία, για την οποία ο κ. Κασσελάκης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε σε εταιρείες του εξωτερικού κατά παράβαση διατάξεων που απαγορεύουν συμμετοχή πολιτικών προσώπων ή και διά παρένθετων προσώπων, σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες αλλοδαπής.

Σύμφωνα με μια από τις κατηγορίες, είχε στείλει χρήματα ως δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή εργαζομένων.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει τον κ. Κασσελάκη σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ με αναστολή στην έφεση.

Στο δικαστήριο χθες, την αθώωση του κατηγορούμενου ζήτησε και ο εισαγγελέας της Έδρας.

Όπως είπε, όταν ανέλαβε καθήκοντα προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είχε άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην Tiptree Marine, ενώ ως προς την Osios llc κατέληξε ότι ελλείπει ο δόλος, που είναι απαραίτητος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

Κατά την εισαγγελική κρίση, που υιοθετήθηκε από το δικαστήριο, «δεν προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί ο κατηγορούμενος πως δεν επιτρέπεται να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία».

Κατά τον εισαγγελέα, είναι μεν βαριά αμέλεια ή μη γνώση των διατάξεων περί της περιουσιακής κατάστασης, πλην όμως «υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε δόλος. Τα κίνητρά του ήταν αγαθά, ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έμενε απλήρωτος και σίγουρα ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει μια τέτοια πράξη».

Στέφανος Κασσελάκης: Τι υποστήριξε στο δικαστήριο

Στην απολογία του ο Στέφανος Κασσελάκης εξιστόρησε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στην οικονομική κατάσταση του κόμματος όταν ανέλαβε την προεδρία, τονίζοντας ότι δεν υπήρχαν χρήματα για μισθοδοσία.

«Δεν μπορούσα να αφήσω τον κόσμο, τους εργαζόμενους απλήρωτους μέσα στις γιορτές… Άλλωστε, με ενημέρωσαν ότι η μη καταβολή δώρου ήταν αυτόφωρο αδίκημα. Ήμουν στην Αμερική για τα Χριστούγεννα και το συζήτησα με τον αδελφό μου, ότι μπορεί να πάω αυτόφωρο και τότε μου είπε: “θα τα στείλω από την osios για να μην μπεις φυλακή”…».

Σε ερώτηση από Έδρας αν τον ενημέρωσαν σχετικά με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία, ο κ. Κασσελάκης απάντησε αρνητικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ

Πολιτική / Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας της

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε εξαρχής να μην συζητηθεί η υπόθεση στην Ολομέλεια της Βουλής , υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να περιοριστεί η δημόσια παρέμβασή της και να ανακοπεί η κριτική της απέναντι στην κυβέρνηση
THE LIFO TEAM
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Πολιτική / Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων - Τι ανέφερε για συντάξεις χηρείας

Η υπουργός Εργασίας προανήγγειλε μια σημαντική ρύθμιση για τους υγειονομικούς αλλά και νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση
THE LIFO TEAM
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτική / Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Του είπα αυτό είναι τρίτο μνημόνιο και μου είπε "μη λες τέτοιες λέξεις"»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας για την κρίσιμη περίοδο του 2015, περιγράφει μεταξύ άλλων μια σκηνή με τον Αλέξη Τσίπρα και τον τότε αρχηγό των Podemos, σχολιάζοντας τα «σπαστά αγγλικά» του πρώην πρωθυπουργού
THE LIFO TEAM
ΓΑΖΑ GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Πολιτική / «Global Sumud Flotilla»: Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τους Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο

Στην ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται πως η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή
THE LIFO TEAM
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική / Πολάκης: «Φληναφήματα τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή»

Ο Παύλος Πολάκης έκανε νέα ανάρτηση σχετικά με τα όσα έχουν διαρρεύσει για μη συμμετοχή του σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
THE LIFO TEAM
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗ

Πολιτική / Νέα πυρά Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη: «Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνά το δάκτυλο, πέρασε «ζάχαρη» τη δεκαετία των μνημονίων»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην ενοικίαση ακινήτου από το δημόσιο, ιδιοκτησίας της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη
THE LIFO TEAM
 
 