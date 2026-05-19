Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων - Τι ανέφερε για συντάξεις χηρείας

Η υπουργός Εργασίας προανήγγειλε μια σημαντική ρύθμιση για τους υγειονομικούς αλλά και νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Την ένταξη των νοσηλευτών, οδηγών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις συντάξεις χηρείας αλλά και σε ένα νέο νομοσχέδιο που θα προωθήσει τη μισθολογική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Η υπουργός σε ό,τι αφορά τους υγειονομικούς τόνισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική στήριξη προς έναν κλάδο που εργάζεται κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες συνθήκες, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση σχεδιάζει συνολικό πλαίσιο ενίσχυσης των νοσηλευτών.

Σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, η κ. Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν μειώσεις, παρά τις συζητήσεις που προκλήθηκαν μετά από πρόσφατη απόφαση του Council of State. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση αναμένει την πλήρη απόφαση του ΣτΕ και, αν χρειαστεί, θα προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, χωρίς όμως να επηρεαστούν οι καταβαλλόμενες συντάξεις.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών στην ίδια θέση εργασίας. Σύμφωνα με την υπουργό, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου γυναίκες λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές από άνδρες συναδέλφους τους, παρότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν την ίδια εργασία.

Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια, καθώς οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να αναφέρουν τον μισθό ή το εύρος αποδοχών πριν από τη συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται να ζητούν πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα να ζητούν στοιχεία σύγκρισης αποδοχών με συναδέλφους της ίδιας κατηγορίας.

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται μισθολογική απόκλιση άνω του 5% χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, θα παρεμβαίνουν αρχικά ο Συνήγορος του Πολίτη και στη συνέχεια η Επιθεώρηση Εργασίας, επιβάλλοντας συστάσεις ή κυρώσεις όπου απαιτείται.

