Σωκράτης Φάμελλος: «Καμία συζήτηση για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ» - Τι είπε για διαγραφή Πολάκη

«Απολύτως δικαιολογημένη και αναμενόμενη» χαρακτήρισε την απόφαση διαγραφής του Παύλου Πολάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του σήμερα στην ΕΡΤ.

«Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσωπική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα παραβίασης πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής που είναι ασύμβατο με έναν βουλευτή της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφασή μου θεωρώ ότι αντιστοιχεί και στα χαρακτηριστικά ενός αριστερού κόμματος αλλά και στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μια τέτοια τοποθέτηση θα απευθυνόταν σε ένα αντίπαλο κόμμα και όχι στον πρόεδρο του κόμματος. Είναι μια επιλογή πολιτικά απολύτως δικαιολογημένη και η μόνη αναμενόμενη», είπε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, απέρριψε «κάθετα» την πρόταση του Δημήτρη Χατζησωκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παραίτηση στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει εδώ και ενάμιση χρόνο στο πολιτικό σκηνικό με μια πρόταση συνεργασιών και προοπτικής». «Θεωρώ απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία. Δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση, όμως η κεντρική πολιτική μας επιλογή είναι πώς θα πάμε μπροστά. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να δώσουμε λύσεις», πρόσθεσε.

Σωκράτης Φάμελλος: Πώς θα συμμετάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές

Ερωτηθείς πώς θα συμμετάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα, ψηφοδέλτιο, που θα είναι ενωτικό». Ο ΣΥΡΙΖΑ, διαμήνυσε, «θα είναι στις επόμενες εκλογές, μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα».

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε πως μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη, θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος για να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα. «Εμείς πήραμε μια απόφαση τον Μάρτιο για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με όσους θέλουν και όσους μπορούν, αξιολογώντας ως καθοριστικό τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Και περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Γιατί θέλω να πω ότι επιβεβαιωθήκαμε. Η πρότασή μας αυτή έχει επιβεβαιωθεί στην πορεία. Εκεί βρίσκεται η προοπτική», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της κυβέρνησης για την «υποβάθμιση του κράτους δικαίου», τονίζοντας πως «δεν χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση η οποία είναι γεμάτη σκάνδαλα και επιτίθεται κιόλας στους θεσμούς» ενώ όσο αφορά ζητήματα οικονομίας, σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρη θέση υπέρ της δημόσιας ΔΕΗ και της ενίσχυσης του δημόσιου ελέγχου στην Εθνική Τράπεζα.