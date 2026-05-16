Τσίπρας: Η αναφορά στο νέο κόμμα μέσω ανάρτησης στο Facebook

Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στη συζήτηση γύρω από τον νέο πολιτικό φορέα που ετοιμάζει, με νέα ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία χρησιμοποίησε τη φράση: «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς…», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι εξελίξεις για το νέο κόμμα μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία.

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν ήταν τυχαία. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επαναλάβει τις τελευταίες ημέρες σε δημόσιες παρεμβάσεις του ότι «τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα», περιγράφοντας ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στην πολιτική σκηνή.

Η νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως θα κινηθεί γύρω από το αφήγημα της «κυβερνώσας Αριστεράς», όρο που χρησιμοποιεί ολοένα και συχνότερα στις ομιλίες και τις εκδηλώσεις του.

Σε πρόσφατη παρέμβασή του στο Χαλάνδρι, είχε δηλώσει ότι «η ανάγκη σήμερα δεν είναι απλώς μια ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά μια παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές».

Παράλληλα, ο ίδιος επιμένει να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το όνομα και τη μορφή του νέου πολιτικού σχηματος. Όταν ρωτήθηκε ευθέως για το νέο κόμμα, απάντησε χαρακτηριστικά πως «όλα θα γίνουν στην ώρα τους».

Στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Τσίπρας έχει επίσης αναφερθεί:

στην ανάγκη «ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης»,

στη δημιουργία «πυρήνων πολιτών» σε όλη τη χώρα,

αλλά και σε έναν νέο πολιτικό φορέα που θα ενώσει σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική Αριστερά και πολιτική οικολογία.

Το παρασκήνιο γύρω από την ίδρυση του νέου κόμματος έχει πυκνώσει το τελευταίο διάστημα, με αρκετά δημοσιεύματα να τοποθετούν τις επίσημες ανακοινώσεις ακόμη και μέσα στον Ιούνιο.

Η νέα ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια ότι η δημόσια παρουσίαση του πολιτικού του εγχειρήματος βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.