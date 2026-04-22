Κυριάκος Μητσοτάκης από Δελφούς: «Χρειαζόμαστε plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί»

«Εάν το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί, είναι θέμα χρόνου να έχουμε σημαντικές διαταραχές στον εφοδιασμό του πετρελαίου και προϊόντων», σημείωσε ο πρωθυπουργός

The LiFO team
The LiFO team
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών / Φωτ.: Eurokinissi
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026.

«Πρέπει να υποστηρίξουμε διπλωματική λύση αλλά και να ετοιμαστούμε αύριο στο συμβούλιο για τα χειρότερα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

«Καλώ όλους στην ΕΕ να είναι πραγματιστές, χρειαζόμαστε plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί. Καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους».

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολίασε πως: «Αν το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί είναι θέμα χρόνου να έχουμε σημαντικές διαταραχές στον εφοδιασμό του πετρελαίου και προϊόντων. Θα έχουμε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, ελλείψεις στα λιπάσματα, αύξηση του πληθωρισμού και μείωση της ανάπτυξης», ενώ σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφέρθηκε στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας: «Ο Λίβανος χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια και ο στρατός του Λιβάνου χρειάζεται εξοπλισμό».

