Αναβάλλεται για Σεπτέμβριο ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα μετά από «μπλόκο» των Δημοκρατικών

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα χρειαστεί να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο για την επίσημη επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εξαιτίας του πολιτικού αδιεξόδου ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς που έχει παραλύσει τη Γερουσία.

Το Σάββατο το βράδυ, η αμερικανική Γερουσία διέκοψε τις εργασίες της για τον Αύγουστο χωρίς να έχει επιτύχει συμφωνία για την επικύρωση δεκάδων διορισμών που έχει προτείνει ο Τραμπ, μεταξύ αυτών και αρκετών πρέσβεων. Παρά τις έντονες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία και πλέον το θέμα μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο.

Η Γκίλφοϊλ έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και έχει λάβει την έγκριση σε επίπεδο επιτροπής, ωστόσο η τελική επικύρωση από την Ολομέλεια καθυστερεί λόγω του γενικού πολιτικού μπλόκου. Οι Δημοκρατικοί έχουν αρνηθεί να δώσουν ομόφωνη συναίνεση για ταχύρρυθμη επικύρωση των διορισμών και απαιτούν πλήρη ψηφοφορία για κάθε περίπτωση, μια διαδικασία που διαρκεί μέρες για κάθε υποψήφιο.

Ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε οργισμένα μέσω των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τον Δημοκρατικό ηγέτη της Γερουσίας Τσακ Σούμερ «να πάει στην κόλαση», ενώ οι Ρεπουμπλικανοί εξετάζουν αλλαγές στους κανόνες λειτουργίας της Γερουσίας ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία επικυρώσεων από τον Σεπτέμβριο.

Από την πλευρά του, ο Σούμερ ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν έχουμε δει υποψηφίους τόσο ατελείς, τόσο ακατάλληλους όσο αυτούς που έχουμε τώρα»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια του Fox News και πρώην εισαγγελέας. Έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις προεκλογικές καμπάνιες του Τραμπ και θεωρείται πρόσωπο υψηλής προβολής στους κύκλους της τραμπικής δεξιάς.

