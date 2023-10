Διπλωματικές πηγές: Γιατί η Ελλάδα απείχε από την ψηφοφορία του ΟΗΕ για τη Γάζα

Πυρά εξαπολύει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης, λόγω της αποχής της Ελλάδας από την ψηφοφορία που έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για τη Γάζα. «Η αποχή δεν ισοδυναμεί με καταψήφιση», απαντούν διπλωματικές πηγές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ επέκριναν την κυβέρνηση για τη στάση της κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Μετά την έντονη κριτική, διπλωματικές πηγές εξήγησαν το σκεπτικό με το οποίο απείχε η Ελλάδα από την ψηφοφορία. Το ψήφισμα για τη Γάζα, που υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ζητά να κηρυχθεί αμέσως ανθρωπιστική εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις 45 χώρες που απείχαν από την ψηφοφορία. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καταψήφισαν το κείμενο, επειδή σε αυτό δεν γινόταν αναφορά στη Χαμάς. Τελικά, το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 120 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 45 αποχές.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis



FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45



LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV