Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Επέβαλα τη διαφάνεια, δεν παρενέβην στη διοίκηση»

Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση με τις αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε σήμερα ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης.

Λευτέρης Αυγενάκης: Τι κατέθεσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν» δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις 6/2023 έως 6/2024, Λευτέρης Αυγενάκης.

Κατά την έναρξη της κατάθεσής του, ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι «το υλικό που διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν αποδίδει κατηγορητήριο σε βάρος μου. Δεν υπάρχει έγγραφο, απόφαση ή υπογραφή μου ή προϊόν επισύνδεσης, που να συνδέεται με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια. Ό,τι ειπώθηκε, ειπώθηκε στη σφαίρα των εικασιών και των πολιτικών εντυπώσεων».

«Είμαι εδώ ως μάρτυρας με στόχο να συνδράμω στο έργο σας. Με καθαρή τη συνείδηση, με πίστη στα δεδομένα και την δύναμη της Δημοκρατίας. Όχι για να αμυνθώ αλλά για να βοηθήσω. Με διαφάνεια, με ψυχραιμία, κυρίως με αίσθηση δικαιοσύνης για την αποκατάσταση της αλήθειας» πρόσθεσε.

Ο κ. Αυγενάκης είπε ότι από την πρώτη μέρα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «πίστεψα και συνεχίζω να πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι χώρος βολής, είναι χώρος ευθύνης. Δεν φοβήθηκα ποτέ τη διαφάνεια, την επέβαλα. Δεν παρενέβην στην διοίκηση, τη διόρθωσα. Δεν υποσχέθηκα, αλλά έδρασα. Αυτό που με ενδιαφέρει, με ενδιέφερε τότε αλλά και σήμερα, ήταν πάντα να είμαι μπροστά προστάτης του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του πολίτη που παλεύει καθημερινά, και να συμβάλλω και εγώ, στην δημιουργία μίας διοίκησης που λειτουργεί θεσμικά και με κανόνες σεβασμού».

«Εμπιστεύομαι τα δεδομένα, αλλά πάνω απ’ όλα εμπιστεύομαι τη Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν» υπογράμμισε ο Λευτέρης Αυγενάκης.