Κακλαμάνης για φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή: «Η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει»

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι, εφόσον δεν υπάρξει νομικό κώλυμα και επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα των φωτογραφιών με τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής, η Βουλή θα κινηθεί ώστε να τις αποκτήσει.

Όπως διευκρίνισε, το ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ιδρύματος της Βουλής αλλά του Υπουργείου Πολιτισμού, επισημαίνοντας πως στην επιστολή του ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σχετική παρανόηση, καθώς το Ίδρυμα της Βουλής δεν διαθέτει ξεχωριστό προϋπολογισμό, σε αντίθεση με την ίδια τη Βουλή. Σωστή χαρακτήρισε, αντίθετα, την επιστολή που απέστειλε το ΚΚΕ για το ίδιο θέμα.

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι την Πέμπτη θα ζητήσει εξουσιοδότηση από τη Διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να προχωρήσει σε έλεγχο της γνησιότητας των φωτογραφιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως υπάρχει διεθνής νομοθεσία που απαγορεύει σε συγκεκριμένες διαδικτυακές πλατφόρμες την εμπορία τεκμηρίων πολέμου. «Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο νομικό εμπόδιο, η Βουλή θα προσπαθήσει να τις αποκτήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη:

«Η Βουλή δεν έχει καμία δουλειά, είναι δουλειά του υπουργείου Πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η Bουλή έχει προϋπολογισμό για αυτά. Αντίστοιχη επιστολή (σωστή) έστειλε τώρα και το ΚΚΕ.

Εγώ θα ζητήσω την Πέμπτη να με εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να ελέγξουμε τη γνησιότητα φωτογραφιών», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

Και σημείωσε: «Υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει».

Κατέβηκαν από το eBay οι φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί προς πώληση στο eBay, δεν εμφανίζονται πλέον διαθέσιμες στην πλατφόρμα.

Η αγγελία αποσύρθηκε, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν το υλικό αγοράστηκε τελικά ή αν κατέβηκε χωρίς να ολοκληρωθεί κάποια συναλλαγή, επισημαίνει η ΕΡΤ.

Τα συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα, που καταγράφουν μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ναζιστικής Κατοχής στην Ελλάδα, απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου 1944.

Αρχικά είχαν δημοσιευτεί προς πώληση από ιδιώτη και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για ιστορικό υλικό εξαιρετικής σημασίας και σεβασμού.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν εκκλήσεις προς την ελληνική πολιτεία να παρέμβει, ώστε να διασφαλιστεί η απόκτησή τους, να ελεγχθεί η αυθεντικότητά τους και να διερευνηθεί η ταυτοποίηση των θυμάτων που απεικονίζονται.

Ποιος είχε τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες φέρονται να προέρχονται από άλμπουμ Γερμανού αξιωματικού, ο οποίος υπηρετούσε την περίοδο εκείνη στη Μαλακάσα. Πολλοί ιστορικοί εκτιμούν ότι το υλικό είναι γνήσιο, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του ως ιστορικό τεκμήριο.

Έντονη είναι η δημόσια συζήτηση που άνοιξε, με αφορμή τη δημοσίευση φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο και το κατά πόσο ντοκουμέντα τέτοιας αξίας πρέπει να κυκλοφορούν ως εμπορευματοποιημένα «προϊόντα», ή πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο τη διάσωση της ιστορικής μνήμης, με παρέμβαση του κράτους και άλλων φορέων που έχουν συνάφεια με τη συγκεκριμένη θεματική.

Ειδικοί και ερευνητές μιλώντας στο ΕΡΤnews, εκτίμησαν ότι οι φωτογραφίες είναι γνήσιες. Ο γνωστός γιατρός και ερευνητής στην Ουάσινγκτον, Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για «μοναδικά μνημεία της νεότερης ιστορίας».

Όπως ανέφερε, «είμαστε πράγματι συγκλονισμένοι πολλοί από εμάς από την ανακάλυψη αυτών των μοναδικών φωτογραφικών ντοκουμέντων που είναι τώρα σε δημοπρασία», εκτιμώντας ότι πρόκειται «σχεδόν σίγουρα για πραγματικά γνήσια ντοκουμέντα». Διευκρίνισε πάντως ότι «αυτό φυσικά θα το πουν οι πιο ειδικοί όταν έρθουν στα χέρια των Ελλήνων, που θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε».

