Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου - «Η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητά της»

Όπως αναφέρεται στη δήλωση του υπουργού Υγείας, η μήνυση αφορά συκοφαντική δυσφήμιση

Άδωνις Γεωργιάδης: Κατέθεσε μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου - «Η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητά της»
Φωτογραφία: Eurokinissi
Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας, προέβη στη νομική ενέργεια κυρίως για όσα έχουν λεχθεί εναντίον του από την κ. Κωνσταντοπούλου σε ό,τι αφορά την υπόθεση του εργοστασίου «Βιολάντα».

«Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιήσει τη ζωή του τόπου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου ένα νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητά της», καταλήγει ο ίδιος.

Ολόκληρη η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Καλησπέρα. Κατέθεσα σήμερα μήνυση κατά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, κυρίως για όσα έχει δηλώσει εναντίον μου για τη Βιολάντα, που τα θεωρώ ακραίως συκοφαντικά. Η μήνυση είναι για συκοφαντική δυσφήμιση. Εγώ, όπως βλέπετε, μηνύσεις καταθέτω κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι. Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιήσει τη ζωή του τόπου και γι’ αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα λέγονται στη Βουλή, μένουν στη Βουλή. Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου ένα νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητά της. Ευχαριστώ πολύ.»

