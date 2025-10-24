Λευτέρης Αυγενάκης: «Κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος μου» – Τι υποστηρίζει μετά τις καταθέσεις στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, επανήλθε δημόσια μετά τις πρόσφατες καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως «κατέρρευσε η σκευωρία» που, όπως λέει, είχε στηθεί εναντίον του σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Επικαλούμενος αποσπάσματα από την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και του Δημήτρη Σημανδράκου, πρώην προέδρου του οργανισμού, ο κ. Αυγενάκης ανέφερε ότι οι μαρτυρίες αυτές τον «απαλλάσσουν πλήρως» από κάθε υπόνοια εμπλοκής.

«Η ανύπαρκτη “πίεση” … έγινε τελικά “απλή πληροφόρηση”», σημείωσε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας πως «μετά τις καταθέσεις της κας Τυχεροπούλου και του κ. Σημανδράκου καταρρίπτεται η σκευωρία σε βάρος μου».

Στο εκτενέστερο σχόλιό του, ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι «κανένα αποδεικτικό στοιχείο» δεν προέκυψε εις βάρος του, κάνοντας λόγο για «στροφή 180 μοιρών από τους μάρτυρες» και για «αφόρητες πιέσεις που μετατράπηκαν σε απλές πληροφορίες».

«Όλα έγιναν στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων. Οι σκευωρίες κατέρρευσαν», καταλήγει ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Λευτέρης Αυγενάκης: Ολόκληρη η ανάρτησή του

«Η ανύπαρκτη Πίεση» που τελικά έγινε «Απλή πληροφόρηση»

Μετά τις καταθέσεις της κα Τυχεροπούλου και του κ. Σημανδράκου καταρρίπτεται η σκευωρία σε βάρος μου.

Μετά τη χθεσινή κατάθεση της κας Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, πρώην Προϊσταμένης Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνέχεια και της κατάθεσης του κ. Σημανδράκου, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 30-09-2025, κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος μου.

Κανένα αποδεικτικό στοιχείο! Καμία δική μου εμπλοκή! Καμία προσπάθεια παρέμβασης!

Στροφή 180 μοιρών από τους μάρτυρες!

Τελικά οι «αφόρητες πιέσεις..» από μέρους μου ... έγιναν «απλώς πληροφορίες» που ζητούσαν οι συνεργάτες μου.

Όλα στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων!

Οι σκευωρίες κατέρρευσαν!