Τη βεβαιότητα του πως η Ελλάδα θα γίνει μία από τις δέκα χώρες που θα στείλει δικό της όχημα στη Σελήνη, εξέφρασε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της NASA με ελληνική συμμετοχή, ο κ. Παππάς διαβεβαίωσε ότι έως το 2022 η Ελλάδα «θα είναι στη δεκάδα των χωρών που έχουν ακουμπήσει όχημά τους στη Σελήνη».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN BEYOND, για τη συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψε ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός με τη NASA έκανε λόγο για «μια μεγάλη κατάκτηση».

«Το όχημα θα συγκεντρώσει δεδομένα που θα ανήκουν στην ελληνική Πολιτεία και θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά μας κέντρα», πρόσθεσε.

«Συζητήσαμε με τη NASA με 14 ελληνικές προτάσεις, από ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές εταιρείες και η εντύπωση που έχουμε διαμορφώσει διεθνώς είναι η εντύπωση ενός επαρκέστατου ανθρώπινου δυναμικού που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα» εξήγσηε.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, «η τεχνολογική αιχμή είναι το τι συμβαίνει σε άλλους πλανήτες με πρώτη τη Σελήνη, όπου θα μελετηθούν πράγματα όπως το τι συμβαίνει με την ακτινοβολία, την υγρασία κ.α».

Κλείνοντας ξεκαθάρισε πως το ρομποτικό όχημα που θα ταξιδέψει προς τη Σελήνη. θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα», εκτιμώντας ότι «αυτό το πρόγραμμα θα μεγαλώσει και θα αναπτυχθεί, σε όγκο και εκτόπισμα».

O Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός υπέγραψε συμφωνία με την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των ΗΠΑ.

Η συμφωνία που υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΔΟ, αντιπλοίαρχος Γεώργιος Μαντζούρης ΠΝ, Dr, και ο διοικητής της NASA, Jim Bridenstine, προβλέπει τη συνεργασία των δύο οργανισμών, στο πλαίσιο του προγράμματος της NASA: «Advanced Human and Robotic Exploration ON and AROUND the MOON» (Προχωρημένη Ανθρώπινη και Ρομποτική Εξερεύνηση πάνω και γύρω από τη Σελήνη).

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ΕΛΔΟ, προβλέπεται η αποστολή του πρώτου ελληνικού ρομποτικού οχήματος στη Σελήνη το 2022.

Η αποστολή «Hellas to the Moon» θα έχει στόχο την εξερεύνηση του εδάφους και τη συλλογή δεδομένων που θα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και θα αξιοποιηθούν από ελληνικά Πανεπιστήμια και ερευνητές.

Οι 14 προτάσεις που κατατέθηκαν από NASA και NASA αφορούν στην κατασκευή μικροδορυφόρων για τη Σελήνη, τη δημιουργία αλγορίθμων αποστολής-λήψης φωτογραφιών από και προς τη Σελήνη, τη δημιουργία συνθηκών καλλιέργειας σε αυτή, εφαρμογές εξορύξεων στο έδαφός της, τη δημιουργία μηχανισμών λειτουργίας για διαστημικές επικοινωνίες και την ανάπτυξη συστημάτων αναγνώρισης του σεληνιακού εδάφους.