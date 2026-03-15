Βάτραχοι «μετεωρολόγοι»: Πώς τα κοάσματα αποκαλύπτουν τη θερμοκρασία του νερού

Όταν ο πάγος και το χιόνι αρχίζουν να λιώνουν στα υψίπεδα της Καλιφόρνιας, τα αρσενικά βατράχια μπαίνουν σε δράση.

Βγαίνοντας από τη χειμερία νάρκη, κατευθύνονται προς τις λίμνες που είναι διάσπαρτες σε όλη την περιοχή και αρχίζουν να καλούν τα θηλυκά.

Έχουν πολύ περιορισμένο χρόνο για να ζευγαρώσουν, καθώς οι ορεινές λίμνες παραμένουν χωρίς πάγο και χιόνι μόνο για λίγους μήνες. «Υπάρχει μόνο αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που τα ζώα έχουν στη διάθεσή τους για να κάνουν τόσα πράγματα», λέει η οικολόγος και ειδικός σε θέματα κλιματικής αλλαγής Julianne Pekny, για την Amphibian and Reptile Conservancy. Ορισμένα υδάτινα σώματα είναι απαλλαγμένα από πάγο και χιόνι μόνο για μερικούς μήνες.

Όταν οι αρσενικοί βάτραχοι Sierran tree frogs εμφανίζονται για πρώτη φορά, τα κοάσματά τους είναι αισθητά πιο αργά και λιγότερο συχνά σε σχέση με αργότερα μέσα στη σεζόν, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες. Αυτό αναφέρουν η Pekny και οι συνεργάτες της σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Ecology and the Environment.

Με βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν όταν η Pekny ήταν μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο University of California, Davis, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι και τα θηλυκά βατράχια αντιλαμβάνονται αυτή την αλλαγή στον ρυθμό των καλεσμάτων ζευγαρώματος και χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία για να αποφασίσουν ποια νερά είναι αρκετά ζεστά ώστε να γεννήσουν τα αυγά τους. Αυτή η πληροφορία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ μικρό χρονικό διάστημα για την εναπόθεση των αυγών. Καθώς οι εποχές αλλάζουν λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτό το είδος «αμφίβιας εφαρμογής πρόγνωσης καιρού» θα μπορούσε να βοηθήσει τα θηλυκά να προσαρμόζουν καλύτερα τις αποφάσεις ζευγαρώματος.

Βάτραχοι «μετεωρολόγοι»: Πώς τα κοάσματα λειτουργούν σαν αποκάλυψη των θερμοκρασιών

Η Pekny, η οποία είναι επίσης διευθύντρια ανάλυσης οικολογικών δεδομένων στο Tangled Bank Conservation, εξηγεί ότι μέχρι σήμερα οι οικολόγοι θεωρούσαν πως οι «χορωδίες» των βατράχων μεταδίδουν μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με την ελκυστικότητα του συντρόφου και τον ανταγωνισμό μεταξύ των αρσενικών. Οι αρσενικοί βάτραχοι χρησιμοποιούν τα κοάσματά τους για να δηλώσουν την παρουσία και τη διαθεσιμότητά τους στα θηλυκά της περιοχής. Συνήθως, οι βαθύτεροι και πιο δυνατοί ήχοι προέρχονται από μεγαλύτερους βατράχους, γεγονός που τους καθιστά πιο ελκυστικούς για τα θηλυκά.

Τα θηλυκά έλκονται επίσης περισσότερο από πιο γρήγορα και συχνά καλέσματα. Η Pekny πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή τα θηλυκά παρακολουθούν μέσα από αυτά τα καλέσματα τις αλλαγές του περιβάλλοντος και όχι μόνο τα σήματα ζευγαρώματος.

Ενώ οι αρσενικοί σπεύδουν στο νερό μόλις ο καιρός ζεστάνει, τα θηλυκά καθυστερούν να εμφανιστούν. Έτσι, παρόλο που και τα δύο φύλα βιώνουν παρόμοιες θερμοκρασίες αέρα, οι αρσενικοί είναι που γνωρίζουν πόσο κρύα είναι πραγματικά τα νερά των τόπων αναπαραγωγής. Η μελέτη παρουσιάζει «έναν νέο τρόπο να σκεφτόμαστε τα καλέσματα των βατράχων ως ένα σύστημα διπλής πληροφορίας», λέει ο ερπετολόγος Adam Leaché από το Burke Museum of Natural History & Culture και το University of Washington, ο οποίος πρόσθεσε: «Είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε τα καλέσματα ζευγαρώματος ως σήματα για ζευγάρωμα και ως οικολογικά σήματα ταυτόχρονα».

Με πληροφορίες από National Geographic