Η κλιματική κρίση μέσα από τον φακό θερμικής κάμερας του National Geographic

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΦΤΙΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ» - ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ MATT BLACK

LifO Newsroom
«Οι φωτογραφίες είναι φτιαγμένες από τη θερμότητα του ίδιου του πλανήτη» - Το εντυπωσιακό έργο του Matt Black για την παρουσίαση της κλιματικής κρίσης μέσα από την τέχνη του
Όταν ο Matt Black είδε από κοντά τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών στη Σιέρα Νεβάδα – την οροσειρά των 650 χιλιομέτρων που διασχίζει το εσωτερικό της Καλιφόρνια – ένιωσε την ανάγκη να αποτυπώσει αυτή τη νέα, δραματική πραγματικότητα μέσα από την τέχνη του.

Ο βραβευμένος φωτογράφος και εξερευνητής του National Geographic ανέλαβε να καταγράψει τη μεταμόρφωση της φύσης από τη φωτιά και την κλιματική κρίση με έναν εντελώς διαφορετικό φακό: μια βιομηχανική θερμική κάμερα, ένα εργαλείο που συνήθως χρησιμοποιείται για ελέγχους σε μεταλλουργικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια.

Η κάμερα αυτή δεν αποτυπώνει το φως, αλλά τη θερμότητα· μεταφράζει τη ζέστη σε εικόνα, μετατρέποντας το θερμό σε λευκό και το ψυχρό σε μαύρο. Έτσι, ο Black αποκάλυψε μια αθέατη διάσταση της καταστροφής: καμένοι κορμοί που, αν και νεκροί, διατηρούν τη θερμότητά τους και λάμπουν σαν φαντάσματα ζωής μέσα στο αποκαΐδι.

«Οι φωτογραφίες είναι φτιαγμένες από τη θερμότητα του ίδιου του πλανήτη», λέει ο ίδιος, εξηγώντας πως κάθε εικόνα κουβαλά την ενέργεια που πηγάζει από την ίδια την κρίση - από το CO₂ της ατμόσφαιρας και τα καυσαέρια των πόλεων.

Μέσα από αυτό το συγκλονιστικό πρότζεκτ, η Σιέρα Νεβάδα παύει να θυμίζει το ειδυλλιακό, ανέγγιχτο τοπίο που απαθανάτιζε κάποτε ο Ansel Adams· μεταμορφώνεται σε ένα φλεγόμενο τοπίο μνήμης και προειδοποίησης, όπου η φύση, μέσα από τη θερμική ματιά του Black, λάμπει ακόμη – αλλά από την υπερβολική της πληγή.

Σε μια συμβατική φωτογραφία των Cathedral Rocks στο Εθνικό Πάρκο Yosemite της Καλιφόρνια, θα έβλεπε κανείς μια κοιλάδα γεμάτη πράσινα δέντρα. Όμως στη θερμική εικόνα του εξερευνητή του National Geographic Matt Black, ξεχωρίζουν οι φωτεινοί, λεπτοί κορμοί των νεκρών δέντρων, που αποκαλύπτονται όχι από το φως, αλλά από τη θερμότητα / Φωτ.: National Geographic / Matt Black
Τα παγωμένα νερά του Yosemite Falls αποτυπώνονται σαν μαύρο κενό στις θερμικές εικόνες, σε αντίθεση με τους λαμπερούς βράχους που έχουν ζεσταθεί από τον ήλιο / Φωτ.: National Geographic / Matt Black
Με ανθρώπινα μάτια, αυτό το κλαδί αναμειγνύεται με τον μαύρο γρανιτένιο βράχο κάτω από αυτό στο Εθνικό Δάσος Sequoia. Αλλά το κλαδί ξεχωρίζει έντονα στη θερμική εικόνα. «Είναι μια χαριτωμένη στιγμή διαύγειας... ακριβώς στην άκρη όλης της καταστροφής», λέει ο Black / Φωτ.: National Geographic / Matt Black
Φωτ.: National Geographic / Matt Black
Τα γεωμετρικά θραύσματα βασάλτη του Εθνικού Μνημείου Devils Postpile έχουν φωτογραφηθεί αμέτρητες φορές, μεταξύ άλλων και από τον Ansel Adams. Είναι το είδος της εμβληματικής τοποθεσίας που ο Black ήθελε να ερμηνεύσει εκ νέου με θερμική φωτογραφία. «Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η παγωμένη υφή του / Φωτ.: National Geographic / Matt Black

Με πληροφορίες από το National Geographic

 
 
