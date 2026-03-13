Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αξιοσημείωτη μείωση σε Λονδίνο, Σαν Φρανσίσκο και Πεκίνο

Το Λονδίνο, το Σαν Φρανσίσκο και το Πεκίνο βρίσκονται ανάμεσα σε 19 πόλεις που έχουν επιτύχει «σημαντικές μειώσεις» στη ρύπανση του αέρα, όπως έδειξε ανάλυση.

Όπως διαπιστώθηκε ότι παρεμβάσεις όπως οι ποδηλατόδρομοι, η υιοθέτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και οι περιορισμοί σε ρυπογόνα οχήματα συνέβαλαν στις βελτιώσεις αυτές.

Το Πεκίνο και η Βαρσοβία ήταν οι πρώτες πόλεις στην κατάταξη όσον αφορά τη μείωση της λεπτής αιωρούμενης ύλης PM2,5, μειώνοντας τα επίπεδα κατά περισσότερο από 45%, ενώ το Άμστερνταμ και το Ρότερνταμ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στο διοξείδιο του αζώτου (NO2), με μειώσεις άνω του 40%.

Το Σαν Φρανσίσκο ήταν η μόνη πόλη των ΗΠΑ που μείωσε τα επίπεδα και των δύο ρύπων κατά περισσότερο από 20%, σύμφωνα με την ανάλυση σχεδόν 100 πόλεων σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ φιλοξενούν εννέα από τις 19 πόλεις, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στην Ευρώπη.

«Αυτή η έκθεση δείχνει ότι οι πόλεις μπορούν να επιτύχουν αυτό που κάποτε θεωρούνταν αδύνατο: μείωση της τοξικής ρύπανσης του αέρα κατά 20-45% σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία», δήλωσε η Cecilia Vaca Jones, εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού Breathe Cities, ενός από τους φορείς που βρίσκονται πίσω από την έκθεση. «Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μία γωνιά του κόσμου· από τη Βαρσοβία μέχρι την Μπανγκόκ, οι πόλεις αποδεικνύουν ότι έχουμε τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση άμεσα».

Η καύση ορυκτών καυσίμων απελευθερώνει τοξικά αέρια και βλαβερά σωματίδια που αποτελούν μερικές από τις μεγαλύτερες απειλές για την ανθρώπινη υγεία.

Τα μικρότερα από αυτά τα σωματίδια μπορούν να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος και να εξαπλωθούν στο σώμα, προκαλώντας βλάβες σε όργανα από τον εγκέφαλο έως τα γεννητικά όργανα, ενώ το διοξείδιο του αζώτου βλάπτει τις αναπνευστικές οδούς και αντιδρά με το νερό σχηματίζοντας όξινη βροχή.

Η έκθεση εξέτασε την ποιότητα του αέρα σε πόλεις που ανήκουν στα δίκτυα C40 και Breathe Cities – κυρίως μεγάλες πόλεις, αλλά και μερικές μικρότερες όπως το Χάιντελμπεργκ στη Γερμανία – και διαπίστωσε ότι μπορούν να επιτευχθούν «σημαντικές μειώσεις» μέσα σε 15 χρόνια μέσω στοχευμένων ενεργειών.

Επισημάνθηκαν παραδείγματα δράσεων που συνέβαλαν στον καθαρισμό του αέρα, όπως η ταχεία μετάβαση της Κίνας από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης στα ηλεκτρικά, η επέκταση των ποδηλατοδρόμων σε πυκνοκατοικημένες ευρωπαϊκές πόλεις, οι περιορισμοί του Λονδίνου στα ρυπογόνα οχήματα και η απομάκρυνση της Βαρσοβίας από τη θέρμανση των κατοικιών με άνθρακα και ξύλο.

«Η ρύπανση του αέρα συνδέεται με γνωστική εξασθένιση και άνοια σε μεγαλύτερες ηλικίες»

Δεν διερευνήθηκε η αιτιώδης αλυσίδα για να γίνει διάκριση μεταξύ των βελτιώσεων της ποιότητας του αέρα που προέρχονται από τοπικές πολιτικές και εκείνων που προέρχονται από εθνικές πολιτικές.

«Η ρύπανση του αέρα παρουσιάζεται συχνά ως πρόβλημα που είναι πολύ δύσκολο να λυθεί και πολιτικά μη δημοφιλές», δήλωσε ο Dr Gary Fuller, επιστήμονας ρύπανσης του αέρα στο Imperial College London, που δεν συμμετείχε στην έκθεση. «Αυτή η έκθεση δείχνει ότι τολμηρές πολιτικές μπορούν να βελτιώσουν τον αέρα που αναπνέουμε».

Πέρυσι, μια έκθεση διαπίστωσε ότι σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο έχει πιο βρώμικο αέρα από ό,τι συνιστούν οι γιατροί. Μόλις επτά χώρες πληρούσαν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα PM2,5 πέρυσι, σύμφωνα με την IQAir, μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας ποιότητας αέρα.

Δεν υπάρχουν ασφαλή επίπεδα PM2,5, αλλά οι γιατροί εκτιμούν ότι εκατομμύρια ζωές θα μπορούσαν να σωθούν κάθε χρόνο αν τηρούνταν οι οδηγίες τους.

Η αναπνοή μολυσμένου αέρα επηρεάζει την υγεία μας σε κάθε στάδιο της ζωής μας, δήλωσε ο Fuller, από βρέφη με χαμηλό βάρος γέννησης και άσθμα στα παιδιά, έως καρκίνο και καρδιακά προβλήματα στην ενήλικη ζωή.

«Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε μάθει ότι η ρύπανση του αέρα συνδέεται με γνωστική εξασθένιση και άνοια σε μεγαλύτερες ηλικίες», πρόσθεσε. «Όλες αυτές οι ασθένειες επιβαρύνουν σημαντικά τις οικογένειες, εμποδίζουν τις οικονομίες μας – καθώς οι άνθρωποι απουσιάζουν από την εργασία ή φροντίζουν άλλους – και επιβαρύνουν άμεσα τις υπηρεσίες υγείας. Όλες αυτές οι ασθένειες μπορούν να προληφθούν».

Με πληροφορίες από Guardian

