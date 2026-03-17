Περιστατικά μαζικής θανάτωσης μαυρόγυπων στο δάσος Δαδιάς

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά μαζικής θανάτωσης άγριας πανίδας των τελευταίων ετών εξελίσσεται στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου, όπου τουλάχιστον 11 μαυρογύπες έχουν βρεθεί νεκροί ή σε κρίσιμη κατάσταση.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η αιτία είναι δηλητηριασμένα δολώματα, απειλώντας σοβαρά την μοναδική φυσική αναπαραγόμενη αποικία των παυρογυπών στα Βαλκάνια και την επιβίωση του πληθυσμού στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό λαμβάνει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς ο μαυρογύπας είναι ένα από τα πιο απειλούμενα αρπακτικά πουλιά στην Ευρώπη και η Δαδιά φιλοξενεί τη μοναδική φυσική αναπαραγόμενη αποικία του είδους στα Βαλκάνια, με μόλις 36–47 ζευγάρια.

Η απώλεια ακόμη και λίγων ενήλικων ατόμων μπορεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την αποικία.

Μαυρογύπες: Κλιμάκωση των ευρημάτων μέσα σε λίγες ημέρες

Οι έρευνες ξεκίνησαν στις 11 Μαρτίου, έπειτα από τον εντοπισμό ενός νεκρού Μαυρόγυπα από την Ελληνική Αστυνομία. Μέχρι τις 15 Μαρτίου, οι ομάδες φύλαξης της Μονάδας Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τις Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, του 2ου Κυνηγετικού Συλλόγου Ορεστιάδας και το Δασαρχείο Σουφλίου, είχαν εντοπίσει νεκρά εκτός από τον μαυρόγυπα, έναν λύκο, αλλά και ένα κουνάβι, δύο γερακίνες, τέσσερα κοράκια και πέντε αλεπούδες. Ένας Μαυρόγυπας σώθηκε χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό, δέχτηκε περίθαλψη και απελευθερώθηκε.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στις 16 Μαρτίου, όταν η Βουλγάρικη Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB) ενημέρωσε για πομπό μαυρόγυπα που εξέπεμπε από σταθερό σημείο, οδηγώντας στον εντοπισμό τεσσάρων νέων νεκρών ατόμων. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκαν δύο επιπλέον νεκροί Μαυρόγυπες και άλλοι δύο ζωντανοί σε σοβαρή κατάσταση, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας το σήμα από πομπό υποδείκνυε άλλον έναν νεκρό Μαυρόγυπα ο οποίος εντοπίστηκε την επόμενη μέρα το πρωί.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τη συνδρομή πλέον και δύο ΕΜΑΔΔ του ΟΦΥΠΕΚΑ, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, για τον εντοπισμό πιθανών δολωμάτων και άλλων θυμάτων.

Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω της αναπαραγωγικής περιόδου, μόλις λίγες ημέρες μετά το επιτυχές φώλιασμα ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης του πληθυσμού. Πολλά από τα θανατωμένα άτομα είναι ενήλικα και πιθανότατα αναπαραγόμενα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας αυγών και φωλιών.

Τα ευρήματα φυλάσσονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και θα αποσταλούν για τοξικολογική διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι περιπολίες στο Εθνικό Πάρκο ενισχύονται.