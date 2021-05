Ένα σπάνιο βίντεο, με δύο φάλαινες που κολυμπούν η μία δίπλα στην άλλη, σαν να «αγκαλιάζονται», έδωσε στη δημοσιότητα το National Geographic.

Πρόκειται για δύο αρσενικές φάλαινες του Βόρειου Ατλαντικού, οι οποίες κολυμπούσαν ρίχνοντας η μία ένα πτερύγιό της πάνω στο σώμα της άλλης.

«Δείχνουν στοργή; Δείχνουν αγάπη;» αναρωτήθηκε ο Μάικλ Μουρ, ειδικός σε αυτό το είδος φάλαινας (right whale), από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole της Μασαχουσέτης.

Ο ίδιος βρισκόταν σε μια μικρή βάρκα, σε κόλπο της Μασαχουσέτης, με τη συνάδελφό του Έιμι Νόουλτον, τον φωτογράφο Μπράιαν Σκέρι και τον βοηθό του. «Συμφωνήσαμε ότι η “στοργή” είναι η λέξη στην οποία θα μπορούσαμε να υποθέσουμε», συμπλήρωσε ο Μουρ.

Οι τέσσερις τους βρίσκονταν στην περιοχή στις 28 Φεβρουαρίου, προκειμένου να κάνουν μια καταμέτρηση των φαλαινών, να υπολογίσουν οπτικά το μέγεθός τους και να αξιολογήσουν την υγεία τους. Ο Σκέρι κατέγραψε το στιγμιότυπο με drone.

These whales were swimming along together, and in the rare @NatGeo footage it looked as though they were hugging. 🙏 https://t.co/iHxHoQPvrJ pic.twitter.com/CWaLJ2nOin