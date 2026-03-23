Περισσότερες χώρες θα αντιμετωπίσουν επισιτιστική ανασφάλεια αν η θερμοκρασία του πλανήτη αυξηθεί

Σύμφωνα με έρευνα, ο αριθμός των χωρών που θα βρεθούν σε κατάσταση κρίσιμης επισιτιστικής ανασφάλειας θα μπορούσε να τριπλασιαστεί σχεδόν, φτάνοντας τις 24, εάν οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξηθούν κατά 2 °C.

Ανάλυση του Διεθνούς Ινστιτούτου για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (IIED) δείχνει ότι η κλιματική κρίση θα επηρεάσει δυσανάλογα τα συστήματα διατροφής στις φτωχότερες χώρες, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο ευάλωτων χωρών.

Αν και η υπερθέρμανση του πλανήτη θα αυξήσει τον κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας παγκοσμίως, τα συστήματα διατροφής στις χώρες με χαμηλό εισόδημα προβλέπεται να επιδεινωθούν επτά φορές πιο γρήγορα από αυτά των πλούσιων χωρών.

Μεγάλη η ανησυχία για την επισιτιστικη ανασφάλεια

Η Ρίτου Μπαραντβάτζ, ερευνήτρια του IIED και συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Οι χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν φτώχεια, ευπάθεια και περιορισμένα δίχτυα ασφαλείας προβλέπεται να παρουσιάσουν την ταχύτερη επιδείνωση στα συστήματα διατροφής, παρά το γεγονός ότι έχουν συμβάλει ελάχιστα στις παγκόσμιες εκπομπές.

«Σήμερα, σχεδόν το 59% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει ήδη σε χώρες με επίπεδο επισιτιστικής ασφάλειας κάτω του μέσου όρου, και οι προβλέψεις μας δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να διευρύνει αυτό το χάσμα», τόνισε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μελέτη αποκαλύπτει ότι η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται ταχύτερα από ποτέ

Αυτό μπορεί να προληφθεί, δήλωσε η Μπαραντβάτζ, με την «ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας που μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις κλιματικές διαταραχές, την επένδυση σε γεωργία ανθεκτική στις κλιματικές αλλαγές και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και του εδάφους».

Πρόσθεσε: «Τα συστήματα διατροφής σήμερα είναι βαθιά αλληλένδετα. Οι κλιματικές διαταραχές σε μια μεγάλη περιοχή παραγωγής μπορούν να προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και να οδηγήσουν σε διακυμάνσεις των τιμών αλλού. Ακόμη και αν οι χώρες με υψηλό εισόδημα παραμείνουν σχετικά ασφαλείς από πλευράς διατροφής, δεν θα μείνουν απρόσβλητες από τις επιπτώσεις της κλιματικής αστάθειας στις παγκόσμιες αγορές τροφίμων».

Το IIED ανέπτυξε έναν Δείκτη Επισιτιστικής Ασφάλειας για 162 χώρες. Ο δείκτης μετρά τη συστηματική ευπάθεια ολόκληρου του συστήματος διατροφής μιας χώρας και εκτιμά πώς η κλιματική κατάρρευση θα μπορούσε να το επηρεάσει σε τρία σενάρια: εάν οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξηθούν κατά 1,5 °C, 2 °C και 4 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Ο δείκτης αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο της κλιματικής κρίσης σε τέσσερις «πυλώνες» των συστημάτων διατροφής – διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, αξιοποίηση και βιωσιμότητα – και δείχνει ότι ο κίνδυνος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των τεσσάρων.

Μεγάλη επιδείνωση του προβλήματος σε συγκεκριμένες χώρες

Η βιωσιμότητα και η αξιοποίηση είναι οι πυλώνες που επηρεάζονται περισσότερο από το κλίμα, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρώτα σημάδια κλιματικής ζημίας θα εμφανιστούν πρώτα στα συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγείας, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να υποσιτίζονται ακόμη και αν υπάρχει διαθέσιμη τροφή. Η αύξηση του κλιματικού κινδύνου θα συνδέεται επίσης με τη μείωση της πρόσβασης στα τρόφιμα, την αύξηση των τιμών και τη διαταραχή της αγοράς.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία Γη που θα θυμίζει καυτό θερμοκήπιο είναι όλο και πιο κοντά, σύμφωνα με επιστήμονες

Μεταξύ των χωρών που θα πληγούν περισσότερο συγκαταλέγονται χώρες όπως η Σομαλία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Αφγανιστάν, η Αϊτή και η Μοζαμβίκη. Σύμφωνα με ένα σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2 °C, η ανάλυση προβλέπει ότι η επισιτιστική ανασφάλεια θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 30 % σε αυτές τις χώρες, οδηγώντας σε οξείες κρίσεις και λιμό, ενώ στις χώρες υψηλού εισοδήματος θα αυξηθεί κατά 3 % κατά μέσο όρο.

Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, η επισιτιστική ανασφάλεια προβλέπεται να αυξηθεί κατά 22% κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το σενάριο των 2 °C. Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος ευθύνονται για το 1% των παγκόσμιων εκπομπών, ενώ οι χώρες υψηλού και ανώτερου μεσαίου εισοδήματος συνεισφέρουν σε ποσοστό άνω του 80%.

«Οι χώρες υψηλού εισοδήματος θα αντιμετωπίσουν τεράστιες γεωργικές κρίσεις, αλλά διαθέτουν τον πλούτο να αντιμετωπίσουν την εγχώρια αποτυχία των καλλιεργειών αγοράζοντας προϊόντα από την παγκόσμια αγορά», δήλωσε η Μπαραντβάτζ.

Αναφέρθηκε επίσης σε μια έκθεση των επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τις απειλές για την εθνική ασφάλεια της χώρας από την κλιματική κρίση, λέγοντας: «Εάν τα ευάλωτα και πληγμένα από συγκρούσεις κράτη αντιμετωπίσουν μια συστημική κατάρρευση, το αποτέλεσμα θα είναι μαζική παγκόσμια αστάθεια, κατάρρευση κρατών και αναγκαστική μετανάστευση. Αυτή είναι η απειλή για την εθνική ασφάλεια για την οποία έχουν προειδοποιήσει οι επικεφαλής της άμυνας».

Με πληροφορίες από Guardian