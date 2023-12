Το Πεκίνο κατέγραψε ρεκόρ στις ώρες με θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Το Πεκίνο έσπασε το ρεκόρ για ώρες θερμοκρασιών υπό το μηδέν τον Δεκέμβριο, κάτι που είχε να συμβεί από το 1951, όταν το δριμύ ψύχος που είχε επηρεάσει πολλές περιοχές της Κίνας έφερε χιονοθύελλες και κατέγραψε ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν ένα ρεκόρ ψύχους από την περασμένη εβδομάδα, καθώς σε ορισμένες εξ αυτών η θερμοκρασία αγγίζει τους -40 βαθμούς Κελσίου, από τις ψυχρές αέριες μάζες της Αρκτικής.

Σήμερα, ένα μετεωρολογικό παρατηρητήριο στο Πεκίνο κατέγραψε περισσότερες από 300 ώρες θερμοκρασιών υπό το μηδέν από τις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη Beijing Daily. Η πρωτεύουσα έχει επίσης αντέξει εννέα συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες υπό τους -10 βαθμούς Κελσίου, προσθέτει το δημοσίευμα.

A weather observatory in Beijing had recorded more than 300 hours of below-freezing temperatures since Dec. 11, as heating boilers at one of the city's major suppliers break down. https://t.co/TKe7Pokbe7