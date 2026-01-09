Οι θερμοκρασίες ρεκόρ των ωκεανών εντείνουν τις κλιματικές επιπτώσεις, σύμφωνα με έρευνες

Οι ωκεανοί του πλανήτη απορρόφησαν τεράστιες ποσότητες θερμότητας το 2025, καταρρίπτοντας ένα ακόμη ρεκόρ και προκαλώντας πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με επιστήμονες.

Πάνω από το 90% της θερμότητας που παγιδεύεται από την ανθρωπογενή ρύπανση από διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται από τους ωκεανούς. Αυτό καθιστά τη θερμότητα των ωκεανών έναν από τους πιο εμφανείς δείκτες της αμείωτης πορείας της κλιματικής κρίσης, η οποία θα τελειώσει μόνο όταν οι εκπομπές μειωθούν στο μηδέν.

Σχεδόν κάθε χρόνο από την αρχή της χιλιετίας έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ θερμότητας των ωκεανών.

Αυτή η επιπλέον θερμότητα κάνει τους τυφώνες που πλήττουν τις παράκτιες κοινότητες πιο έντονους, προκαλεί ισχυρότερες βροχοπτώσεις και μεγαλύτερες πλημμύρες και έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερης διάρκειας θαλάσσιους καύσωνες, οι οποίοι αποδεκατίζουν τη ζωή στις θάλασσες. Η αύξηση της θερμότητας είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας μέσω της θερμικής διαστολής του θαλασσινού νερού, απειλώντας δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ στις θάλασσες

Οι αξιόπιστες μετρήσεις της θερμοκρασίας των ωκεανών χρονολογούνται από τα μέσα του 20ού αιώνα, αλλά είναι πιθανό οι ωκεανοί να βρίσκονται στη θερμότερη θερμοκρασία τους για τουλάχιστον 1.000 χρόνια και να θερμαίνονται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία 2.000 χρόνια.

Η ατμόσφαιρα είναι ένας μικρότερος αποθηκευτικός χώρος θερμότητας και επηρεάζεται περισσότερο από φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις, όπως ο κύκλος El Niño-La Niña. Η μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια το 2025 αναμένεται να ισοφαρίσει περίπου με το 2023 ως το δεύτερο θερμότερο έτος από την έναρξη των καταγραφών το 1850, με το 2024 να είναι το θερμότερο. Πέρυσι, ο πλανήτης εισήλθε στην πιο δροσερή φάση La Niña του κύκλου του Ειρηνικού Ωκεανού.

«Κάθε χρόνο ο πλανήτης θερμαίνεται – το να σπάμε το ρεκόρ έχει γίνει πλέον συνηθισμένο», δήλωσε ο καθηγητής Τζον Άμπραχαμ του Πανεπιστημίου St Thomas στη Μινεσότα των ΗΠΑ, μέλος της ομάδας που συνέταξε τα νέα δεδομένα.

«Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι η υπερθέρμανση των ωκεανών», είπε. «Αν θέλετε να μάθετε πόσο έχει θερμανθεί η Γη ή πόσο γρήγορα θα θερμανθεί στο μέλλον, η απάντηση βρίσκεται στους ωκεανούς».

Η ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Advances in Atmospheric Sciences, χρησιμοποίησε δεδομένα θερμοκρασίας που συλλέχθηκαν από μια σειρά οργάνων σε όλους τους ωκεανούς και συγκεντρώθηκαν από τρεις ανεξάρτητες ομάδες.

Χρησιμοποίησαν αυτά τα δεδομένα για να προσδιορίσουν την θερμική περιεκτικότητα των 2.000 μέτρων της επιφάνειας των ωκεανών, όπου απορροφάται το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας.

Πώς έχει αλλάξει η κατάσταση στους ωκεανούς

Η ποσότητα θερμότητας που απορροφάται από τον ωκεανό είναι τεράστια, ισοδύναμη με περισσότερο από 200 φορές τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. «Η θέρμανση των ωκεανών συνεχίζει να ασκεί βαθιά επίδραση στο σύστημα της Γης», κατέληξαν οι επιστήμονες.

Η θέρμανση των ωκεανών δεν είναι ομοιόμορφη, με ορισμένες περιοχές να θερμαίνονται ταχύτερα από άλλες. Το 2025, οι θερμότερες περιοχές περιλάμβαναν τους τροπικούς και νότιους Ατλαντικούς και βόρειους Ειρηνικούς ωκεανούς, καθώς και τον Νότιο Ωκεανό. Στον τελευταίο, που περιβάλλει την Ανταρκτική, οι επιστήμονες εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την κατάρρευση του χειμερινού θαλάσσιου πάγου τα τελευταία χρόνια.

Ο Βόρειος Ατλαντικός και η Μεσόγειος Θάλασσα γίνονται επίσης θερμότεροι, καθώς και πιο αλμυροί, πιο όξινοι και με λιγότερο οξυγόνο λόγω της κλιματικής κρίσης. Αυτό προκαλεί «μια βαθιά αλλαγή στην κατάσταση των ωκεανών, καθιστώντας τα οικοσυστήματα των ωκεανών και τη ζωή που υποστηρίζουν πιο ευάλωτα», ανέφεραν οι ερευνητές.

«Όσο η θερμοκρασία της Γης συνεχίζει να αυξάνεται, η θερμοκρασία των ωκεανών θα συνεχίσει να ανεβαίνει και τα ρεκόρ θα συνεχίσουν να σπάνε», δήλωσε ο Άμπραχαμ.

«Η μεγαλύτερη κλιματική αβεβαιότητα είναι το τι θα αποφασίσουν να κάνουν οι άνθρωποι. Μαζί, μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές και να βοηθήσουμε στη διαφύλαξη ενός μελλοντικού κλίματος όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ευημερήσουν».

Με πληροφορίες από Guardian