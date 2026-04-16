ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

National Geographic: Σπάνιο στιγμιότυπο στον «αέρα» - «Δεν το έχω ξαναδεί» λέει φωτογράφος

«Έγινα μάρτυρας σε κάτι που δεν είχα ξαναδεί, ήταν μια συνάντηση που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», σχολιάζει ο φωτογράφος Mattias Klum

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ.: Mattias Klum / National Geographic / Instagram
Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα νησιά Γκαλαπάγκος αναδημοσίευσε το National Geographic, μέσα από τον φακό του φωτογράφου Mattias Klum, καταγράφοντας μια αναπάντεχη «συνάντηση» στη φύση.

Όπως περιγράφει ο Mattias Klum, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στα νησιά Γκαλαπάγκος, συνεργαζόμενος με το Charles Darwin Foundation, «έγινα μάρτυρας σε κάτι που δεν είχα ξαναδεί σε καμία από τις επισκέψεις μου στην περιοχή».

«Ένα νεαρό red-footed booby (μεγάλο θαλασσοπούλι) πετούσε από επάνω μου», συνεχίζει, «κρατώντας αδέξια κάτι στο ράμφος του και πετώντας το στον αέρα. Από περιέργεια, το ακολούθησα μέσα από το σκόπευτρο της μηχανής μου. Μετά από μερικά καρέ, κατάλαβα με τι "πάλευε": έναν ιππόκαμπο» αποκαλύπτει.

Το νεαρό πουλί, σχεδόν ξαφνιασμένο από το ίδιο του το εύρημα, τον άφησε να πέσει. Για μια στιγμή, οι δυο τους έμοιαζαν να αιωρούνται χωριστά μέσα στον αέρα. «Ήταν μια φευγαλέα, εύθραυστη συνάντηση που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», σημειώνει ο Klum.

Όπως εξηγεί, τα θαλασσοπούλια αποτελούν δείκτες ενός ωκεανού που αλλάζει· λειτουργούν ως «φρουροί», αποκαλύπτοντας την άνοδο της θερμοκρασίας των νερών, τις μεταβαλλόμενες θαλάσσιες ροές και τις εύθραυστες ισορροπίες των οικοσυστημάτων που δέχονται πιέσεις.

«Ακόμη και μετά από δεκαετίες δουλειάς, η φύση συνεχίζει να μου χαρίζει στιγμές που δεν θα μπορούσα ποτέ να σχεδιάσω, θυμίζοντάς μου ότι αυτά τα νησιά θα έχουν πάντα νέες ιστορίες να αφηγηθούν», τονίζει ο φωτογράφος και συνεργάτης του National Geographic.

Περιβάλλον

