Αυστραλία: Οι υψηλές θερμοκρασίες απειλούν τα κοάλα - Για «μαζικούς θανάτους» προειδοποιούν επιστήμονες

Η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας απειλούν ολοένα και περισσότερο τα κοάλα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι ακόμη και η «μέτρια» ζέστη μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα για το εμβληματικό ζώο, που ενδημεί στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biology Letters, τα κοάλα αρχίζουν να εμφανίζουν σοβαρό θερμικό στρες, όταν η μέση μέγιστη θερμοκρασία ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση σχεδόν 12.000 περιστατικών διάσωσης κοάλα στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας και έδειξε ότι, πάνω από αυτό το όριο θερμοκρασίας, αυξάνονται απότομα τόσο οι εισαγωγές ζώων για περίθαλψη όσο και οι θάνατοι.

Rising temperatures are exacerbating threats to Australia's iconic koalas, an already vulnerable species, scientists warn. https://t.co/XuKzlY7hP5 — ABC News (@ABC) May 27, 2026

Αυστραλία: Ποια κοάλα αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο

Οι πληθυσμοί κοάλα στις βορειοδυτικές ενδοχώρες της χώρας φαίνεται πως αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η επικεφαλής της έρευνας, δρ Βαλεντίνα Μέλα από τη Σχολή Κτηνιατρικής Επιστήμης του Σίδνεϊ, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα υπήρχαν πολλές αναφορές για κοάλα που πέθαιναν κατά τη διάρκεια ακραίων καυσώνων, όμως δεν υπήρχαν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ξεκάθαρα τη σύνδεση ανάμεσα στη ζέστη και τη θνησιμότητα του είδους.

«Θέλαμε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι ολοένα συχνότεροι καύσωνες επηρεάζουν την επιβίωση των κοάλα, ειδικά καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνεται», ανέφερε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν η μέση μέγιστη θερμοκρασία επτά ημερών φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ο κίνδυνος ένα κοάλα να χρειαστεί περίθαλψη ή να πεθάνει είναι έως και 3,5 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με θερμοκρασίες γύρω στους 25 βαθμούς.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη για τα ζώα που πάσχουν από χλαμυδίωση, μια κοινή βακτηριακή ασθένεια στα κοάλα, αλλά και για όσα ζουν σε υποβαθμισμένα ή ακατάλληλα περιβάλλοντα.

Τα κοάλα θεωρούνται πλέον «ευάλωτο» είδος σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, καθώς ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί κατά περίπου 28% τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι τεράστιες πυρκαγιές που έπληξαν την Αυστραλία το 2019 και το 2020 είχαν ήδη αφανίσει χιλιάδες κοάλα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν τώρα ότι η αυξανόμενη ζέστη και τα ακραία καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να επιταχύνουν ακόμη περισσότερο την εξαφάνιση του είδους.

Με πληροφορίες από ABC News