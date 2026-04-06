National Geographic: Η εντυπωσιακή φωτογραφία από λίμνη που αποκαλύπτει έναν εξωπραγματικό κόσμο

Πού οφείλεται το «εφέ» που μοιάζει με καπνό στην επιφάνεια του νερού

ΛΙΜΝΗ ΚΕΝΥΑ NATIONAL GEOGRAPHIC Facebook Twitter
Φωτ.: Beverly Joubert / Instagram @natgeo
0

Το National Geographic μοιράστηκε στο Instagram, ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο της φωτογράφου Beverly Joubert από τη λίμνη Magadi, στην Κένυα.

«Μέρη όπως η λίμνη Magadi, στη νότια Κοιλάδα του Ρήγματος στην Κένυα, μας θυμίζουν ότι η άγρια φύση μπορεί να είναι λιτή, σχεδόν εξωπραγματική… κι όμως να σφύζει από ζωή», γράφει στη λεζάντα και προσθέτει, ότι:

«Το εφέ που μοιάζει με καπνό στην επιφάνεια του νερού οφείλεται στον συνδυασμό της ιδιαίτερης ορυκτής σύστασης της λίμνης και ενός λεπτού στρώματος άλμης πλούσιας σε μέταλλα, που σχηματίζεται καθώς το νερό εξατμίζεται και στη συνέχεια τίθεται σε κίνηση από τον άνεμο.

Κάτω από αυτό το μεταβαλλόμενο «πέπλο», η ζωή επιμένει. Μικροσκοπικά φύκη και βακτήρια ευδοκιμούν στα αλκαλικά νερά, αποτελώντας τη βάση μιας τροφικής αλυσίδας που προσελκύει τεράστια σμήνη φλαμίνγκο, καθώς και άλλα είδη που έχουν προσαρμοστεί να επιβιώνουν σε αυτές τις συνθήκες.

Σε ένα τοπίο που μοιάζει υπερβολικά ακραίο για να συντηρήσει ζωή, οι πιο μικροί οργανισμοί δημιουργούν αφθονία και η φύση βρίσκει πάντα τον τρόπο να συνεχίζει».

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΛΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Περιβάλλον / Έρευνα: Οι άνθρωποι υποτιμούν τις επιπτώσεις των πράξεών τους στο κλίμα - Ποιος ο ρόλος των σκυλιών

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία για την κλιματική αλλαγή, οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να παρερμηνεύουν ποιες καθημερινές τους επιλογές έχουν πραγματικά τη μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον, με τις πιο σημαντικές να υποτιμούνται
THE LIFO TEAM
ΠΟΥ και Lancet προειδοποιούν ότι η κλιματική κρίση στοιχίζει 10 εκατ. ζωές ετησίως

Η αδράνεια απέναντι στην κλιματική αλλαγή στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Οι πρόωροι θάνατοι προκαλούνται από καύσωνες, πυρκαγιές, τοξικούς καπνούς, πλημμύρες και έξαρση λοιμωδών νοσημάτων, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι όσος ο πληθυσμός της Ελλάδας.
THE LIFO TEAM
Η απειλή του «Κομσομόλετς»: To σοβιετικό πυρηνικό υποβρύχιο που στάζει ραδιενέργεια από τον βυθό εδώ και τέσσερις δεκαετίες

Το K-278, το καμάρι του Σοβιετικού Πολεμικού Ναυτικού, εκπέμπει ραδιενεργό υλικό από τον Απρίλιο του 1989 που βυθίστηκε στη θάλασσα της Νορβηγίας, παίρνοντας μαζί του 42 μέλη του πληρώματος.
THE LIFO TEAM
ΑΓΓΛΙΑ ΨΑΡΙΑ ΥΠΕΡΑΛΊΕΥΣΗ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ

Περιβάλλον / «Εθνικό σκάνδαλο»: Ακτιβιστές κατά της υπεραλίευσης σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της Αγγλίας

Για «θάλασσες προστατευμένες μόνο στα χαρτιά» μιλούν οι ακτιβιστές - Καταγγέλλουν ότι «τεράστια βιομηχανικά αλιευτικά σκάφη καταστρέφουν περιοχές ζωτικής σημασίας»
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Περιβάλλον / Ισπανία: Η «θάλασσα από πλαστικό» που τροφοδοτεί την Ευρώπη και φαίνεται από το διάστημα

Το μεγαλύτερο σύμπλεγμα θερμοκηπίων στον κόσμο βρίσκεται στην Ανδαλουσία, καλύπτει περισσότερα από 300.000 στρέμματα και παράγει εκατομμύρια τόνους λαχανικών ετησίως
THE LIFO TEAM
 
 