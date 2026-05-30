Αργεντινή: Κατασχέθηκαν πάνω από 700 εξωτικά θαλάσσια ζώα από κύκλωμα λαθρεμπορίου

Οι αρχές της Αργεντινής κατέσχεσαν περισσότερα από 700 θαλάσσια ζώα που είχαν μεταφερθεί παράνομα από την Κένυα, σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίου εξωτικών θαλάσσιων ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου στο διεθνές αεροδρόμιο Ezeiza, κοντά στο Μπουένος Άιρες, με τη συμμετοχή τελωνειακών αρχών, της υπηρεσίας περιβαλλοντικού ελέγχου της Αργεντινής, οργανώσεων προστασίας άγριας ζωής και ειδικών κτηνιάτρων.

Σύμφωνα με τις αρχές, το φορτίο περιλάμβανε περισσότερα από 700 τροπικά θαλάσσια ζώα και ασπόνδυλα, ανάμεσά τους λιονταρόψαρα, ψάρια-σκαντζόχοιρους, πεταλουδόψαρα, χταπόδια, καβούρια και αστερίες, τα οποία προορίζονταν για το διεθνές εμπόριο εξωτικών κατοικιδίων και ενυδρείων.

Πολλά από τα ζώα είχαν ήδη πεθάνει έπειτα από περίπου 120 ώρες μεταφοράς μέσα σε πλαστικές σακούλες και κιβώτια, ενώ όσα επέζησαν έφεραν σοβαρά σημάδια στρες και εξάντλησης.

Η Fundación Temaikèn, η μοναδική οργάνωση στην Αργεντινή που διαθέτει εγκαταστάσεις για τη φροντίδα κατασχεμένων θαλάσσιων ειδών αυτού του τύπου, έστησε έκτακτη επιχείρηση διάσωσης στις εγκαταστάσεις της βόρεια του Μπουένος Άιρες.

Κτηνίατροι και ειδικοί εργάστηκαν επί περισσότερες από 28 ώρες για να σταθεροποιήσουν τα ζώα που επέζησαν, εγκαθιστώντας επιπλέον δεξαμενές με ειδικά συστήματα θέρμανσης, φιλτραρίσματος και επεξεργασίας νερού.

Οι διασώστες προχώρησαν σε σταδιακή προσαρμογή των ζώων στις νέες συνθήκες νερού, ώστε να περιοριστεί το σοκ από τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και αλατότητας.

Αργεντινή: Για «οργανωμένο έγκλημα» μιλούν οι αρχές

«Πολλά από αυτά τα ζώα αφαιρέθηκαν από οικοσυστήματα κοραλλιογενών υφάλων και έφτασαν στα όρια της επιβίωσης», δήλωσε ο Cristian Gillet από τη Fundación Temaikèn.

Οι οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής προειδοποιούν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών θαλάσσιων ειδών γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για σπάνια ψάρια και οργανισμούς σε ιδιωτικά ενυδρεία και συλλογές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αφαίρεση τέτοιων ειδών από κοραλλιογενείς υφάλους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ μεγάλο ποσοστό των ζώων πεθαίνει κατά τη σύλληψη ή τη μεταφορά.

«Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα», δήλωσε ο Christian Plowman από τη διεθνή οργάνωση προστασίας ζώων IFAW.

Όπως ανέφερε, η μεταφορά 709 ζώων από 102 διαφορετικά είδη μέσω διεθνών εμπορικών διαδρομών απαιτεί συντονισμό σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διακίνησης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τρίτη μεγάλη κατάσχεση παρόμοιου φορτίου στο ίδιο αεροδρόμιο μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που — όπως είπε — δείχνει την ύπαρξη σταθερού δικτύου λαθρεμπορίου μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής.

«Οι διακινητές εντοπίζουν διαδρομές που λειτουργούν και τις χρησιμοποιούν μέχρι οι αρχές να τις μπλοκάρουν», σημείωσε.

Τα ζώα παραμένουν υπό εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ οι αργεντίνικες αρχές εξετάζουν ποια θα είναι η τελική τους τύχη και αν ορισμένα είδη μπορούν να επιστραφούν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τους υπεύθυνους της αποστολής.

Με πληροφορίες από Associated Press