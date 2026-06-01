Οι πυρκαγιές γίνονται πιο καταστροφικές στις πλούσιες χώρες, παρότι παγκοσμίως καίγονται λιγότερες εκτάσεις

Μπορεί η συνολική έκταση που κάηκε από πυρκαγιές παγκοσμίως το 2025 να ήταν από τις χαμηλότερες των τελευταίων δεκαετιών, όμως μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι φωτιές γίνονται ολοένα και πιο καταστροφικές στις πλουσιότερες περιοχές του πλανήτη.

Σύμφωνα με την έρευνα, μεγάλες πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές πέρυσι στην Καλιφόρνια, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, κατεστραμμένα σπίτια και σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Παράλληλα, η συνολική έκταση που κάηκε σε όλο τον κόσμο ανήλθε σε περίπου 3,35 δισ. στρέμματα (350 εκατομμύρια εκτάρια), καταγράφοντας τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή από το 2002. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτή τη μείωση κυρίως στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί σε τμήματα της Αφρικής.

Wildfires devastating richer areas but fewer hectares burned globally



Κατακερματισμένα τοπία, αλλά φυσικά εμπόδια για τις πυρκαγιές

Η επέκταση των γεωργικών εκτάσεων στην αφρικανική ήπειρο έχει κατακερματίσει τα τοπία, δημιουργώντας φυσικά εμπόδια που δυσκολεύουν την εξάπλωση των μεγάλων πυρκαγιών σαβάνας, οι οποίες ιστορικά ευθύνονταν για τεράστιες καμένες εκτάσεις κάθε χρόνο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ωστόσο ότι η μείωση της συνολικής έκτασης που καίγεται, δεν μεταφράζεται ως «υποχώρηση του προβλήματος». Αντίθετα, οι λεγόμενες «μεγάλες πυρκαγιές (mega-fires)» εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και σημαντικές υποδομές, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες.

Οι φωτιές που εκδηλώθηκαν το 2025 σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας κατέδειξαν ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική κρίση παραμένουν ιδιαίτερα έντονοι. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι παρατεταμένες ξηρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν ολοένα ευνοϊκότερες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η έκταση μιας πυρκαγιάς δεν είναι πλέον ο μοναδικός δείκτης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Εξίσου σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στις ανθρώπινες ζωές, στις κατοικίες, στις υποδομές και στις τοπικές οικονομίες.

Η εικόνα που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι ότι ο πλανήτης ίσως καίγεται λιγότερο σε αριθμούς, αλλά οι πυρκαγιές που ξεσπούν κοντά σε πόλεις και κατοικημένες περιοχές γίνονται ολοένα πιο επικίνδυνες και καταστροφικές.

Με πληροφορίες από Guardian