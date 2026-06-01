Ίβις: Σπάνια είδη του πτηνού απελευθερώθηκαν ξανά στην ιαπωνική φύση

Οκτώ ιαπωνικές ίβιδες, ή Τόκι όπως είναι αλλιώς γνωστές, ένα από τα πιο σπάνια και εμβληματικά πτηνά της Ανατολικής Ασίας, απελευθερώθηκαν στη φύση στην κεντρική Ιαπωνία, δεκαετίες αφότου το είδος εξαφανίστηκε από τη χώρα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην πόλη Χακούι της χερσονήσου Νότο, μια περιοχή όπου τα συγκεκριμένα πουλιά είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά στο φυσικό τους περιβάλλον. Οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν τα πτηνά βγήκαν από τα ξύλινα κλουβιά τους και πέταξαν στον ουρανό, παρουσία του διαδόχου του ιαπωνικού θρόνου πρίγκιπα Ακισίνο, της συζύγου του Κίκο και άλλων επισήμων.

Οι οκτώ ίβιδες εκτράφηκαν σε κέντρο διατήρησης στο νησί Σάντο της γειτονικής επαρχίας Νιιγκάτα, στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου και επιτυχημένου προγράμματος αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία. Σύμφωνα με τις αρχές, ακόμη δέκα πουλιά αναμένεται να απελευθερωθούν στο προσεχές διάστημα.

Eight crested ibises were released into the wild in a Japanese town, decades after the birds went extinct in the country.



The birds went extinct on the Honshu main island in the 1970s, from overhunting and environmental degradation.



Ιαπωνία: Τι είναι η ίβιδα με το λοφίο

Η λοφιοφόρα ίβιδα, γνωστή στην Ιαπωνία ως «Τόκι», ξεχωρίζει για το λευκό της φτέρωμα, τις ροζ-πορτοκαλί αποχρώσεις που εμφανίζονται κάτω από τα φτερά της και τα χαρακτηριστικά κόκκινα σημάδια γύρω από τα μάτια.

Το είδος εξαφανίστηκε από το κύριο νησί της Ιαπωνίας, τη Χονσού, κατά τη δεκαετία του 1970, εξαιτίας του υπερβολικού κυνηγιού και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του χώρου. Το τελευταίο άγριο ιαπωνικό άτομο πέθανε το 2003 στο νησί Σάντο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς παρουσίας του είδους στη χώρα.

Ωστόσο, η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Η επιστροφή της λοφιοφόρας ίβιδας κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία με την Κίνα, όπου το είδος είχε επιβιώσει. Το 1999, ένα ζευγάρι πουλιών που δωρίστηκε από την Κίνα οδήγησε στη γέννηση του πρώτου νεοσσού λοφιοφόρας ίβιδας σε αιχμαλωσία στην Ιαπωνία.

Έκτοτε, οι προσπάθειες διατήρησης και αναπαραγωγής απέδωσαν καρπούς. Το 2008 απελευθερώθηκαν τα πρώτα δέκα πουλιά που είχαν εκτραφεί στο κέντρο του Σάντο και σήμερα ο πληθυσμός τους στην περιοχή υπολογίζεται σε περίπου 500 άτομα, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η απελευθέρωση των πουλιών στη χερσόνησο Νότο είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η περιοχή εξακολουθεί να ανακάμπτει από τον φονικό σεισμό του 2024 και πολλοί κάτοικοι είδαν την επιστροφή της λοφιοφόρας ίβιδας ως ένα αισιόδοξο μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας για το μέλλον.

Με πληροφορίες από ABC News