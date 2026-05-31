Τα φλαμίνγκο επιστρέφουν στη Βενετία: Αριθμούς-ρεκόρ καταγράφουν οι επιστήμονες

Μέχρι πρότινος, η λέξη «φλαμίνγκο» στη Βενετία ήταν άγνωστη, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, τα πτηνά έχουν γίνει ένα ολοένα και πιο συνηθισμένο θέαμα στη λιμνοθάλασσα της ιταλικής πόλης, με τους επιστήμονες να καταγράφουν αριθμούς-ρεκόρ και να βλέπουν σε αυτή την εξέλιξη ένα θετικό σημάδι για την υγεία του οικοσυστήματος.

Τα χαρακτηριστικά ροζ πτηνά, που στα ιταλικά ονομάζονται «fenicotteri», άρχισαν να εμφανίζονται στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μέχρι τότε, ήταν γνωστά κυρίως για τις μεγάλες αποικίες τους στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Αρχικά παρατηρούνταν κυρίως στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της λιμνοθάλασσας, σε λασπώδεις εκτάσεις και παραδοσιακές αλιευτικές ζώνες. Σήμερα, όμως, ο αριθμός τους αυξάνεται σταθερά, καθώς το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο φιλόξενο για το είδος.

Βενετία: Οι αριθμοί των φλαμίνγκο

Σύμφωνα με τον ορνιθολόγο Αλεσάντρο Σαρτόρι, τον περασμένο χειμώνα καταγράφηκαν σχεδόν 24.000 φλαμίνγκο στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 6.000 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Όπως σημειώνει, η εξέλιξη αυτή καθιστά τη Βενετία έναν από τους σημαντικότερους τόπους διαχείμασης του είδους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Ο Σαρτόρι παρακολουθεί κάθε εβδομάδα την περιοχή με σκάφος, αναζητώντας ενδείξεις φωλεοποίησης. Αν τα φλαμίνγκο αρχίσουν να αναπαράγονται συστηματικά στη Βενετία, θα πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας μόνιμης και αυτοσυντηρούμενης αποικίας.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί δύο αποτυχημένες προσπάθειες φωλεοποίησης, το 2008 και το 2013, οι οποίες επηρεάστηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως έντονες χαλαζοπτώσεις που προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων πουλιών.

Πού οφείλεται η αύξηση στον αριθμό των φλαμίνγκο στη Βενετία

Οι επιστήμονες συνδέουν την αυξανόμενη παρουσία των φλαμίνγκο με τις προσπάθειες αποκατάστασης των υγροτόπων της λιμνοθάλασσας στη Βενετία. Η περιοχή καλύπτει περίπου 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στο παρελθόν σχεδόν η μισή έκτασή της αποτελούνταν από αλμυρόβαλτους.

Σήμερα οι φυσικοί αυτοί υγρότοποι καλύπτουν μόλις το 7% της συνολικής επιφάνειας της λιμνοθάλασσας. Περίπου οι μισοί από αυτούς έχουν ανακατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο περιβαλλοντικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υποβάθμιση των υγροτόπων οφείλεται τόσο στη φυσική διάβρωση όσο και στις εκτεταμένες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 για τη δημιουργία ναυτιλιακών διαδρόμων προς το βιομηχανικό λιμάνι της Μαργκέρα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς παρεμβάσεις η λιμνοθάλασσα στη Βενετία κινδυνεύει σταδιακά να μετατραπεί σε ανοιχτό θαλάσσιο κόλπο. Για τον λόγο αυτό υλοποιείται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα WaterLANDS, συνολικού προϋπολογισμού 23,6 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αποκατάσταση υγροτόπων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Η αναδημιουργία των αλμυρόβαλτων δεν ωφελεί μόνο τα φλαμίνγκο. Οι υγρότοποι λειτουργούν ως φυσικές «αποθήκες» άνθρακα, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, όπως επισημαίνει σχετικά το Associated Press.

Παράλληλα, στις νέες εκτάσεις που έχουν δημιουργηθεί, έχουν ήδη εντοπιστεί ίχνη παρουσίας φλαμίνγκο, όπως φτερά και σημεία τροφοληψίας. Τα τελευταία τρία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει σημαντική αύξηση των πουλιών και στις νότιες περιοχές της λιμνοθάλασσας, όπου οι πληθυσμοί τους από λίγες δεκάδες έφτασαν να αριθμούν έως και 400 άτομα σε ορισμένες περιόδους.

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση, η παρατήρηση των φλαμίνγκο παραμένει δύσκολη για τους επισκέπτες της Βενετίας. Τα πουλιά προτιμούν ρηχές και δυσπρόσιτες περιοχές της λιμνοθάλασσας και απομακρύνονται εύκολα όταν αντιλαμβάνονται ανθρώπινη παρουσία.

Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι όσο αυξάνεται ο πληθυσμός τους, τόσο συχνότερες θα γίνονται οι παρατηρήσεις τους ακόμη και από δημοφιλή σημεία όπως τα νησιά Μουράνο και Μπουράνο.

Με πληροφορίες από Associated Press

