Ένα είδος νυχτερίδας αναδείχθηκε «πτηνό της χρονιάς» στη Νέα Ζηλανδία, εξέλιξη που εξόργισε αρκετούς, καθώς πρόκειται για θηλαστικό.

Οι διοργανωτές της διαδικτυακής ψηφοφορίας- η περιβαλλοντική οργάνωση Forest and Bird- συμπεριέλαβαν τη νυχτερίδα pekapeka-tou-roa στον φετινό διαγωνισμό, προκειμένου να γίνει πιο γνωστό το είδος, καθώς απειλείται με εξαφάνιση.

Όμως, αυτή η κίνηση εξόργισε πολλούς λάτρεις των πτηνών, που σε αναρτήσεις τους στο Twitter μεταξύ άλλων έκαναν λόγο για «απόλυτη φαρσοκωμωδία» και «κλεμμένη ψηφοφορία».

Η οργάνωση επέμεινε ότι δεν συμπεριέλαβε το θηλαστικό στις υποψηφιότητες προκειμένου να αποκατασταθεί η εικόνα των νυχτερίδων εν μέσω της πανδημίας. «Μία ψήφος στις νυχτερίδες είναι επίσης ψήφος για έλεγχο των θηρευτών, αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και κλιματική δράση για την προστασία των νυχτερίδων μας και των φτερωτών γειτόνων τους», δήλωσε η εκπρόσωπος της οργάνωσης, Λόρα Κέον.

A huge congratulations to the pekapeka long-tailed bat for winning #BirdoftheYear 2021! 🦇🏆



Despite being our only endemic land mammal, most people don't even know they exist, which makes their win even more outstanding. pic.twitter.com/dZEMNn7t5H