Το μεγαλύτερο παγόβουνο της Γης στροβιλίζεται και δεν λιώνει

Το μεγαλύτερο παγόβουνο της Γης στροβιλίζεται και για τον λόγο αυτό, δεν λιώνει, επιβεβαίωσαν οι επιστήμονες.

Το μεγαλύτερο παγόβουνο της Γης είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι παγωμένου γλυκού νερού, είναι «ηλικίας» σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών, όμως εξακολουθεί να εκπλήσσει τους επιστήμονες καθώς ελίσσεται στον ωκεανό, όπως επισημαίνει η Washington Post.

Σήμερα βρίσκεται σχεδόν 400 μίλια μακριά από τις ακτές της Ανταρκτικής, το μεγαλύτερο παγόβουνο της Γης - του οποίου η εκτεταμένη επιφάνεια καλύπτει περισσότερα από 1.600 τετραγωνικά μίλια - περιστρέφεται σαν κορυφή. Το παγόβουνο, που ονομάζεται A23a, κινείται σήμερα στη φορά ενός ισχυρού ωκεάνιου ρεύματος και περιστρέφεται αργά, με ρυθμό περίπου 15 μοιρών την ημέρα, σύμφωνα με τη βρετανική έρευνα για την Ανταρκτική.

Μάλιστα, το σχετικό βίντεο ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα, υπό το τραγούδι της Kylie Minogue "Spinning Around".

Αυτός ο «χορός» σε αργή κίνηση είναι η τελευταία πράξη σε ένα ταξίδι δεκαετιών που ξεκίνησε το A23a μετά τον αποχωρισμό του από την Ανταρκτική το 1986. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι χάρη σε αυτή τη δίνη αποτρέπεται επίσης η κατάρρευση του παγόβουνου - δηλαδή, δεν λιώνει. Η παγωμένη δίνη του Νότιου Ωκεανού στην οποία έχει παγιδευτεί το A23a επιβραδύνει το ταξίδι του παγόβουνου βορειότερα, προς τα θερμότερα νερά, όπου τα περισσότερα παγόβουνα στην περιοχή παρασύρονται τελικά πριν διαλυθούν, όπως είπαν επιστήμονες στην Washington Post.

