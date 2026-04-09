ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Λειψυδρία: Μεγάλη «ανάσα» για τον Μόρνο – Η θεαματική αλλαγή στη στάθμη του νερού μέσα σε 6 μήνες

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΡΝΟΣ ΛΙΜΝΗ ΛΕΙΩΥΔΡΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi / Alpha
0

Μια εντυπωσιακή ανατροπή καταγράφεται στη Λίμνη του Μόρνου, που πριν από λίγους μήνες βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

Μέσα σε μόλις έξι μήνες, τα αποθέματα νερού αυξήθηκαν σημαντικά, προσφέροντας μια σημαντική «ανάσα» για την  Αττική. Τον Οκτώβριο του 2025, οι εικόνες από τον πυθμένα της λίμνης είχαν σημάνει συναγερμό, καθώς η στάθμη είχε υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας ακόμη και το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, που ήταν «θαμμένο» κάτω από το νερό.

Ερείπια που είχαν χαθεί κάτω από τα νερά για δεκαετίες, βγήκαν ξανά στην επιφάνεια, υπενθυμίζοντας την ένταση της κρίσης. Σήμερα, το σκηνικό έχει αντιστραφεί: το Κάλλιο έχει βυθιστεί και πάλι, καθώς τα νερά επέστρεψαν και το κάλυψαν.

Σύμφωνα με ενδεικτικά στοιχεία που παρουσίασε ο Alpha, ο ταμιευτήρας από περίπου 157 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το φθινόπωρο, φτάνει πλέον τα 490 εκατομμύρια. Αντίστοιχη είναι και η μεταβολή στην έκταση της λίμνης, που από 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχει πλέον επεκταθεί στα 14,7.

Πλάνα από τη λίμνη του Μόρνου σήμερα, παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.


 

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΑ

Περιβάλλον / Πιγκουίνοι σε ρόλο «τοξικολόγων» εντόπισαν «παντοτινά χημικά» σε απομακρυσμένη περιοχή

Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι ακόμη και σε απομονωμένες περιοχές του πλανήτη, όπως οι ακτές της Παταγονίας, τα λεγόμενα «παντοτινά χημικά» έχουν ήδη διεισδύσει στην άγρια ζωή
THE LIFO TEAM
ΦΑΛΑΙΝΑ ΗΠΑ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Περιβάλλον / Νεαρή γκρίζα φάλαινα πέθανε αφού κολύμπησε σε ποτάμι στην Ουάσινγκτον

Γκρίζα φάλαινα βρέθηκε νεκρή στην Ουάσιγκτον, αφού διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα μέσα σε ποτάμι, σε ένα περιστατικό που οι επιστήμονες συνδέουν με την έλλειψη τροφής και τη γενικότερη κρίση που αντιμετωπίζει το είδος
THE LIFO TEAM
ΚΛΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Περιβάλλον / Έρευνα: Οι άνθρωποι υποτιμούν τις επιπτώσεις των πράξεών τους στο κλίμα - Ποιος ο ρόλος των σκυλιών

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία για την κλιματική αλλαγή, οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να παρερμηνεύουν ποιες καθημερινές τους επιλογές έχουν πραγματικά τη μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον, με τις πιο σημαντικές να υποτιμούνται
THE LIFO TEAM
Η απειλή του «Κομσομόλετς»: To σοβιετικό πυρηνικό υποβρύχιο που στάζει ραδιενέργεια από τον βυθό εδώ και τέσσερις δεκαετίες

Περιβάλλον / Κομσομόλετς: To σοβιετικό υποβρύχιο που στάζει ραδιενέργεια εδώ και δεκαετίες

Το K-278, το καμάρι του Σοβιετικού Πολεμικού Ναυτικού, εκπέμπει ραδιενεργό υλικό από τον Απρίλιο του 1989 που βυθίστηκε στη θάλασσα της Νορβηγίας, παίρνοντας μαζί του 42 μέλη του πληρώματος.
THE LIFO TEAM
ΑΓΓΛΙΑ ΨΑΡΙΑ ΥΠΕΡΑΛΊΕΥΣΗ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ

Περιβάλλον / «Εθνικό σκάνδαλο»: Ακτιβιστές κατά της υπεραλίευσης σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της Αγγλίας

Για «θάλασσες προστατευμένες μόνο στα χαρτιά» μιλούν οι ακτιβιστές - Καταγγέλλουν ότι «τεράστια βιομηχανικά αλιευτικά σκάφη καταστρέφουν περιοχές ζωτικής σημασίας»
THE LIFO TEAM
 
 