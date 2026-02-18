Ανταρκτική: Συναγερμός για γρίπη των πτηνών που μπορεί να σκοτώσει έως και το 100% αποικιών

Ιδιαίτερα επιθετικό στέλεχος γρίπης των πτηνών έχει εξαπλωθεί στην Ανταρκτική, με επιστήμονες να προειδοποιούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αφανίσει ολόκληρες αποικίες μέσα σε λίγες ημέρες.

Το στέλεχος εντοπίστηκε τον Απρίλιο του 2024 από τον Χιλιανό ερευνητή Βίκτορ Νέιρα και την ομάδα του σε πέντε θαλασσοπούλια του είδους skua που ζει στις πολικές περιοχές. Έκτοτε ο ιός έχει καταγραφεί σε μήκος περίπου 900 χιλιομέτρων ακτογραμμής που έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.

Σε πρόσφατη αποστολή στην Ανταρκτική, επιβεβαιώθηκαν νέα κρούσματα σε κορμοράνους της Ανταρκτικής, γλάρους kelp, πιγκουίνους Αδελίας και gentoo, καθώς και σε θαλάσσιες φώκιες της Ανταρκτικής.

Ο Νέιρα, επιστήμονας του Πανεπιστημίου της Χιλής και του Χιλιανού Ανταρκτικού Ινστιτούτου, δήλωσε ότι ο ιός έχει πλέον εξαπλωθεί «σε όλες τις περιοχές της Ανταρκτικής όπου έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και να μελετήσουμε».

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη μορφή της νόσου μπορεί να σκοτώσει το 90% έως και το 100% των ζώων σε μια περιοχή μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Η ταχύτητα και η θνησιμότητα αυξάνουν τον κίνδυνο για είδη με μικρούς συνολικούς πληθυσμούς.

Για παράδειγμα, οι κορμοράνοι της Ανταρκτικής και οι σκούες υπολογίζονται σε περίπου 20.000 άτομα συνολικά, γεγονός που σημαίνει ότι μια μεγάλη έξαρση μπορεί να έχει δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο.

Η Ανταρκτική δεν έχει μόνιμο ανθρώπινο πληθυσμό, φιλοξενεί όμως εποχικές επιστημονικές αποστολές. Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές προειδοποιούν για την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών στην ήπειρο, στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου κύματος που πλήττει πτηνά και θηλαστικά από το 2021, κυρίως μέσω των μεταναστευτικών διαδρομών.

Το 2023, η γρίπη των πτηνών είχε προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων πιγκουίνων Humboldt στη Χιλή, δείχνοντας πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί μια επιδημία σε ευάλωτα οικοσυστήματα.

Με πληροφορίες από AFP

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής έχουν «μετατοπίσει» την περίοδο αναπαραγωγής τους λόγω της κλιματικής αλλαγής